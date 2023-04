La Crostata morbida con crema al cocco è un dolce originale e goloso. La crema di cocco apporta alla crostata un sapore decisamente innovativo e rinfrescante perfetto per un fine pasto, ma anche come spezza fame. Si prepara in pochi minuti ed è sicuramente molto gradevole: gli ospiti ne andranno pazzi!

Per realizzare questo dolce occorrono pochi ingredienti, tutti facilmente reperibili che devono essere necessariamente di qualità per avere una torta perfetta. La ricetta è semplicissima, basta seguire pochi semplici passaggi e la vostra crostata morbida alla crema di cocco sarà servita. Di seguito gli ingredienti per la torta e la modalità per realizzarla.

Ingredienti crostata morbida con crema di cocco

Per la torta

150 g di farina 00

3 uova

100 g di zucchero

125 g di yogurt al cocco

1 pizzico di sale

mezza bustina di lievito Paneangeli

Per la crema

200 ml di latte di cocco

40 g di zucchero

25 g di amido di mais

300 ml di panna

200 ml di succo di ananas

50 g di rum

Per decorare

Fettine di cocco e ananas e cocco rape

Procedimento

Montate lo zucchero con i tuorli d’uovo poi aggiungete lo yogurt la farina il lievito e infine l’albume montato a neve. Mettete l’impasto nello stampo imburrato ed infarinato. Infornate a 180 gradi per 20 minuti. Potete utilizzare anche la friggitrice ad aria impostando 160 gradi per circa 25/30 minuti.

Per la crema mettete in un pentolino lo zucchero l’amido e aggiungete il latte di cocco, mettete sul fuoco e fatelo addensare una volta raffreddata aggiungete la panna e montate la crema.

Assemblate la torta al cocco senza stampo furbo

Ora dovrete assemblare il dolce al cocco, tagliatelo a metà e bagnatelo con il succo di ananas ed il rum, aggiungete la crema al cocco e chiudete con l’altro strato. A piacere potete aggiungere sopra dello zucchero a velo, le fette di ananas e il cocco rapè.

Di solito per realizzare la crostata morbida si usa lo stampo furbo, in questo caso fate raffreddare la crostata, bagnatela col succo di ananas e rum, aggiungete al centro la crema al cocco e decorate con le fettine di ananas e il cocco rapè.

