Culture Comitee: un semplice bigliettino del buongiorno può migliorare la giornata dei dipendenti

Il tema della salute mentale sul lavoro è molto sentito negli Stati Uniti d’America, dapprima dell’arrivo del Covid 19. La pandemia ha scosso le vite di tutte le famiglie americane e il rientro al lavoro non è stato semplice. Come racconta il Sole24ore, però, è stato proprio con la semplicità che all’interno di molte aziende o uffici pubblici si è cercato di allontanare lo stress, migliorare la vita dei lavoratori, attivare quelle forze sociali e collettive utili alla vita quotidiana negli uffici aziendali.

Che cosa sono i Culture Comitee

Francesca Contardi, Senior Vice President Nelson and Washington Frank Usa, racconta che in mancanza di soluzioni ad un problema molto ampio come quello della salute mentale sul lavoro, ruolo importante ha giocato l’iniziativa autonoma dei lavoratori, dei dipendenti.

E racconta, per gli USA, il lavoro dei Culture Comitee, team di dipendenti impegnati sulla cultura aziendale e sullo spirito di team. organizzano quindi eventi aziendali, progetti di beneficienza e anche momenti di riflessione e sensibilizzazione, il tutto spesso alla luce di discipline come la neurodiversity.

Un semplice bigliettino di auguri ti svolta la giornata

I grandi manager non sono indifferenti dalla cultura della salute mentale sul lavoro, soluzioni da sempre utilizzate sono supporto psicologico, coaching, corsi di aggiornamento e formazione specifica. Le grandi aziende multinazionali hanno anche lavorato proprio sugli ambienti di lavoro per incentivare la produttività e la creatività in un clima sereno e coinvolgente.

Ri immergersi in una routine giornaliera di impegni e scadenze dopo la pandemia ha richiesto qualcosa in più, l’iniziativa spesso arriva proprio dai dipendenti, negli Stati Uniti si creano appunto i comitati culturali che però, all’interno di un’azienda, supportano la leadership e lavorano anche per stimolare i talenti e scoprire i talenti nascosti dei dipendenti già assunti. Per talenti si intende anche delle qualità personali utili alla vita lavorativa, alla quotidianità di ufficio.

Come si crea quindi un clima sereno già dalle prime ore del mattino?

Ad esempio, inviando tutti i giorni, come un po’ hanno abituato i social network, frasi, immagini e idee piacevoli da leggere.

Se ne occupano direttamente i Culture Comitee, oppure parte dall’iniziativa personale dei dipendenti se non dei team leader o dei manager. Creare degli spazi di condivisione o di espressione del pensiero, negli Stati Uniti le chiamano lavagne della gratitudine da riempire anche con post-it colorati.

Prendersi pochi minuti al giorno per conoscere meglio i colleghi, apprezzarne caratteristiche e qualità. Infine, iniziative fuori ufficio, ad esempio una giornata dedicata al movimento, una gita fuori porta, cene ed eventi da seguire come concerti o cinema.