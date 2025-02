Da marzo in streaming su Nexo+

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Nexo+ si arricchisce di una selezione di film su donne straordinarie (Libere, disobbedienti e innamorate – In Between di Maysaloun Hamoud e Anatomia del miracolo di Alessandra Celesia). Spazio al cinema asiatico, da misteriosi thriller a film d’azione adrenalinici fino a emozionanti pellicole drammatiche (Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma, Kung Fu Jungle, Departures…) e nuovi documentari della serie Rock Legends dedicati agli Earth, Wind & Fire e Roy Orbison.

Dal 5 marzo

In occasione della giornata Internazionale della Donna

- Advertisement -

Voci di Donne

Nexo+ celebra la Giornata Internazionale della Donna con una speciale playlist di film che raccontano storie di forza, coraggio e ispirazione al femminile. Un viaggio tra icone senza tempo, artiste, poetesse e voci ribelli, protagoniste che hanno lasciato il segno, ma anche donne comuni in cui ci possiamo riconoscere tutti. Tra i titoli la serie “Storia di due sorelle” che ci porta dall’epoca Tudor con Anna e Maria Bolena ai primi del Novecento con l’aviatrice Amelia Earhart e la sorella Muriel, “The Iron Lady” con una straordinaria Meryl Streep nel difficile ruolo di Margaret Thatcher, “Donne senza uomini” di Shirin Neshat.

- Advertisement -

Dal 5 marzo

Libere, disobbedienti e innamorate – In Between

Regia di Maysaloun Hamoud

- Advertisement -

Con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura,

Mahmud Shalaby, Riyad Sliman

Tre giovani donne arabe condividono un appartamento a Tel Aviv. Amano, ridono, piangono, ballano, inseguono desideri, cadono, si rialzano. Cercano di costruire il perimetro entro cui affermare la propria identità. O, come nel caso della timida Nour, vengono salvate da un perimetro che qualcun altro ha stabilito per loro.

Dal 7 marzo

Anatomia del miracolo

Regia di Alessandra Celesia

Con Fabiana Matarese, Giusy Orbinato, Sue Song

Tre storie che ruotano attorno alla figura della Madonna dell’Arco, celebre icona mariana con la guancia sinistra tumefatta venerata sulle pendici del Vesuvio. Quella di Giusy, una ragazza disabile e atea, antropologa esperta in culti mariani; di Fabiana, una donna trans che guida un gruppo di ferventi devoti alla Vergine in un quartiere popolare della città; di Sue, una pianista coreana di fama mondiale che vuole dare un nuovo corso alla sua vita e che insegna musica a bambini in difficoltà. Tre donne alla ricerca di sé stesse, in attesa di un “miracolo” nelle loro esistenze, specchio di una città che è metafora di un intero Paese.



Dal 10 marzo

Fenomeno Rockets

Regia di Piergiuseppe Zaia

Con Fabrice Quagliotti

Un viaggio nel successo di una band che ha segnato la storia della musica tra gli anni ’70 e ’80: i Rockets. Attraverso le testimonianze esclusive di chi li ha conosciuti da vicino, questo documentario ripercorre la loro straordinaria carriera, svelando retroscena, aneddoti e materiali inediti, tra immagini e video mai visti prima.

Dal 12 marzo

Botte di vita

Il fascino delle arti marziali nel cinema orientale in una playlist che attraversa film d’azione, crime e thriller avvincenti, drammi intensi che vi terranno col fiato sospeso. Un viaggio tra atmosfere sospese, colpi di scena e visioni d’autore… che lasciano il segno.

Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma

Regia di Tsui Hark

Con Andy Lau, Li Bingbing, Deng Chao, Tony Leung Ka-Fai, Carina Lau,

Richard Ng, Teddy Robin, Liu Jinshan, Yao Lu, Jean-Michel Casanova

Nella Cina del settimo secolo una donna sta per essere incoronata Regina, mentre i membri conservatori del clan reale tramano in segreto contro di lei. A complicare le cose, una maledizione che uccide gli uomini a lei più fedeli. Per risolvere il caso, la Regina ingaggia il famigerato Detective Dee, un dissidente che lei stessa aveva esiliato in passato.

Kung Fu Jungle

Regia di Teddy Chan

Con Donnie Yen, Baoqiang Wang, Charlie Yeung,

Bing Bai, Deep Ng, Chen Si-Xuan

Dopo aver ucciso accidentalmente un uomo, un istruttore di arti marziali finisce in carcere. Nel frattempo, un misterioso assassino prende di mira proprio gli istruttori di questa disciplina, lasciando dietro di sé una scia di sangue. Per fermarlo, l’esperto combattente dietro le sbarre stringe un patto con la polizia: aiutarli a catturare il killer in cambio della libertà.

La congiura della pietra nera

Regia di Chao-Bin Su

Con Michelle Yeoh, Woo-sung Jung, Barbie Hsu, Xueqi Wang, Shawn Yue, Yiyan Jiang

La Pietra Nera, una spietata setta di assassini, è in guerra con le altre fazioni del crimine organizzato. Shi Yu, una letale combattente, decide di lasciarsi alle spalle la congrega per costruirsi una nuova vita sotto falsa identità. Ma il suo passato non è disposto a lasciarla andare: il feroce capo della setta la bracca senza tregua e la violenza che voleva dimenticare torna a travolgerla inesorabilmente.

JSA – Joint Security Area

Regia di Park Chan-wook

Con Song Kang-ho, Lee Bzung Heon, Lee Yeong-ae

Nel cuore della Joint Security Area, la fragile frontiera tra Nord e Sud Corea, i soldati delle due fazioni si scrutano per anni senza mai interagire, separati solo da una sottile linea di cemento. Ma quando la tensione esplode, il silenzio si rompe con il fragore di uno sparo. Il maggiore Sophie E. Jean viene incaricata di indagare su un caso delicato: un soldato sudcoreano ha oltrepassato il confine e ha ucciso due militari del Nord. Un’azione apparentemente folle e isolata, ma dietro l’ombra della guerra si cela un segreto inimmaginabile.

Dal 14 marzo

Departures

Regia di Yôjirô Takita

Con Masahiro Motoki, Ryoko Hirosue, Tsutomu Yamazaki,

Kazuko Yoshiyuki, Takashi Sasano

Rimasto senza lavoro, Daigo torna con sua moglie nel suo paese natale in cerca di nuove opportunità. Quando risponde a un annuncio intrigante, scopre che i “viaggi” menzionati non riguardano semplici spostamenti, ma il passaggio nell’aldilà. Accettando l’insolita proposta, Daigo si immerge in un mestiere tanto bizzarro quanto profondo, scoprendo che accompagnare i defunti nel loro ultimo viaggio è anche un modo per interrogarsi sulla vita e sul suo vero significato.

Dal 17 marzo

Rock Legends – INXS

Regia di Lyndy Saville

Con oltre 30 milioni di dischi venduti, primi posti in classifica in quattro continenti e più di 4.000 concerti davanti a 25 milioni di spettatori in quasi 50 paesi, gli INXS non sono solo la band rock australiana più celebre di sempre, ma anche un vero e proprio fenomeno globale. Attraverso interviste esclusive, immagini d’archivio e performance memorabili, questo episodio di Rock Legends racconta l’ascesa e l’eredità di una band che ha segnato la storia della musica.

Rock Legends – Meat Loaf

Regia di Lyndy Saville

Meat Loaf, musicista e attore americano, è diventato una leggenda grazie alla trilogia di album “Bat Out of Hell”, che ha venduto oltre 43 milioni di copie nel mondo. Ancora oggi, quasi 40 anni dopo la sua uscita, continua a conquistare il pubblico, rimanendo tra gli album più venduti di tutti i tempi. Oltre a essere una delle voci più iconiche della storia del rock, Meat Loaf ha lasciato il segno anche sul grande e piccolo schermo, apparendo in più di 50 film e serie TV. Attraverso interviste esclusive, immagini d’archivio e performance memorabili, questo episodio di Rock Legends racconta il talento e la carriera di un artista senza tempo.

Rock Legends – Mamas & Papas

Regia di Lyndy Saville

I Mamas and Papas, iconico quartetto folk, hanno definito il sound della fine degli anni ’60 con le loro armonie straordinarie e un mix unico di brani originali dalle vibrazioni psichedeliche e cover reinterpretate con stile. Attraverso interviste esclusive, immagini d’archivio e performance indimenticabili, questo episodio di Rock Legends celebra il loro impatto sulla musica.

Dal 18 marzo

Last Child

Regia di Shin Dong-seok

Con Choi Moo-seong, Kim Yeo-jin, Seong Yu-bin

Misook e Sungcheol, una coppia di commercianti di arredamento, sono segnati da un dolore insopportabile: sei mesi fa hanno perso il loro unico figlio, Eunchan, in un tragico incidente di annegamento. Il lutto pesa come un’ombra sulle loro vite, trasformando ogni giorno in una lotta silenziosa. Ma quando Kihyun entra improvvisamente nel loro mondo, qualcosa inizia a cambiare…

The World of Us

Regia di Yoon Ga-eun

Con Choi Soo-in, Seol Hye-in, Lee Seo-yeon

Le amicizie tra bambine delle scuole elementari possono essere intense e complesse tanto quanto quelle degli adulti. Attraverso le vicende di quattro ragazze – Sun, Jia, Bora e Yoon – il film esplora con delicatezza le dinamiche delle relazioni: il desiderio di connessione, i conflitti, le ferite reciproche, le separazioni e le riconciliazioni. Un ciclo continuo di emozioni che riflette sul modo in cui tutti, a qualsiasi età, lottano per costruire legami autentici.

The House of Us

Regia di Yoon Ga-eun

Con Kim Na-yeon, Kim Sia, Jooye-lim

La dodicenne Hanna sogna che i suoi genitori facciano pace e non si separino, nonostante i loro costanti litigi. Le sorelline Yoo-Mi di nove anni e Yoo-Jin di sette abitano nel suo stesso quartiere, e sono tristi perché devono traslocare per l’ennesima volta a causa dei problemi economici dei genitori. Le tre bambine si incontrano e diventano inseparabili, decidendo di unire le forze e trovare il modo migliore di convincere i propri genitori a cambiare idea.

Dal 20 marzo

Dark Night

Regia di Tim Sutton

Con Robert Jumper, Anna Rose Hopkins, Rosie Rodriguez

Dal sorgere del sole fino alla mezzanotte, sei individui si preparano a condividere un’esperienza che li segnerà per sempre: un massacro all’interno di un cinema multisala. Un film che riflette sulla strage di Aurora, in Colorado, in cui durante la proiezione di The Dark Knight – Il ritorno vennero uccise dodici persone.

Dal 21 marzo

Tempo di Primavera

Per il primo giorno di primavera, su Nexo+ una selezione di film che catturano l’essenza della stagione più frizzante dell’anno, tra rinascita, romanticismo e avventure spensierate. Dalle storie d’amore ai viaggi alla scoperta di sé, scopri la straordinaria vita di Fuku-Chan nel film di Yosuke Fujita, parti per un’avventura on the road con Julie Walters e Rupert Grint in “In viaggio con Evie”, vivi la magia della natura su tela con “Renoir”…

Dal 21 marzo

Le incredibili avventure di Fuku-chan

Regia di Yosuke Fujita

Con Yoshiyoshi Arakawa, Kanji Furutachi, Kami Hiraiwa, Toshiyuki Kitami, Mei Kurokawa

Fuku è un imbianchino che ha conquistato il cuore del suo quartiere, tanto che tutti sono affezionati a lui e si preoccupano della sua vita sentimentale. Fuku, però, non sembra intenzionato a trovare una compagna, perché in passato ha sofferto per amore. Un giorno la bella Chiho, aspirante fotografa, si presenta di nuovo alla sua porta….

Dal 24 marzo

Rock Legends – Monkees

Regia di Lyndy Saville

I Monkees sono un quartetto musicale-attoriale che si è formato a Los Angeles nel 1965. Il gruppo era composto da Micky Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork e dall’attore e cantante britannico Davy Jones. Attraverso interviste esclusive, immagini d’archivio e performance indimenticabili, questo episodio di Rock Legends celebra il loro impatto sul mondo musicale.

Rock Legends – Grateful Dead

Regia di Lyndy Saville

I Grateful Dead, una band che fonde magistralmente blues, funk, country, rock e jazz, ha rivoluzionato la scena musicale creando un sound inconfondibile. Famosi per la loro capacità di reinventare ogni concerto con setlist diverse e performance che talvolta superavano le quattro ore, hanno dato vita a pezzi leggendari come “Sugar Magnolia”, “Casey Jones” e “Scarlet Begonias”. Attraverso interviste esclusive, immagini d’archivio e performance indimenticabili, questo episodio di Rock Legends celebra il loro impatto sulla musica.

Rock Legends – Roy Orbison

Regia di Lyndy Saville

Roy Orbison è stato un cantautore e musicista americano leggendario, celebre per la sua voce inconfondibile, capace di esplorare un’ampia gamma emotiva, e per le sue interpretazioni piene di passione. Le sue composizioni, spesso caratterizzate da arrangiamenti complessi, e le ballad malinconiche e intime, hanno lasciato un segno indelebile nella musica rock e pop. Attraverso interviste esclusive, immagini d’archivio e performance indimenticabili, questo episodio di Rock Legends celebra il suo impatto sulla musica.

Dal 27 marzo

Il prigioniero coreano

Regia di Kim Ki-duk

Con Ryoo Seung-Bum, Lee Won-Geun, Choi Gwi-Hwa, Jo Jae-Ryong, Won-geun Lee

Il motore della barca di Nam, un pescatore nordcoreano, si rompe e lo scafo viaggia alla deriva verso la Corea del Sud… Riuscirà Nam a convincere le forze di sicurezza sudcoreane di non essere una spia? Ma soprattutto: riuscirà, dopo il proprio faticoso rilascio, a convincere il potere nordcoreano della propria integrità?

Dal 31 marzo

Rock Legends – Dusty Springfield

Regia di Lyndy Saville

Acclamata come “la migliore artista pop britannica di sempre” da Rolling Stone, la cantante inglese Dusty Springfield ha scalato le classifiche musicali degli anni ’60 con successi come “Son of a Preacher Man”. Attraverso interviste esclusive, immagini d’archivio e performance indimenticabili, questo episodio di Rock Legends celebra il suo impatto sulla musica.

Rock Legends – Earth Wind & Fire

Regia di Lyndy Saville

Earth, Wind & Fire (EWF) è una delle band americane più influenti e di successo di tutti i tempi, capace di attraversare una straordinaria varietà di generi musicali, tra cui R&B, soul, funk, jazz, disco, pop, rock, latino e africano. Con il loro sound innovativo e il mix perfetto di precisione e sensualità, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando pionieri di una fusione unica di stili musicali. Rolling Stone li ha elogiati come “innovativi, precisi ma sensuali, calcolati ma galvanizzanti”, affermando che hanno “cambiato il suono del pop nero”. Attraverso interviste esclusive, immagini d’archivio e performance indimenticabili, questo episodio di Rock Legends celebra il loro impatto sulla musica.

Nexo Studios

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale.

Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali.

Nel 2019 è nata Soundtracks,

dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios. Nel 2021 ha debuttato il progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario). Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 9 nuovi canali lineari tematici free, disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane. nexostudios.it

A febbraio su Nexo+