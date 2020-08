D’Agostino a Novella 2000: “La fonte su Belen, De Martino e Marcuzzi? Affidabilissima!”

Nonostante qualche settimana di silenzio i rumors sul triangolo Belen Rodriguez, Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi non sembrano placarsi. I tre protagonisti della vicenda hanno tentato di smentire le accuse mosse da Dagospia, certo dell’affidabilità della fonte, ma evidentemente le dichiarazioni del conduttore di Made in Sud e le immagine di famiglia felice della Marcuzzi non hanno convinto.

Oggi Roberto D’Agostino è tornato a parlare della situazione e ha ribadito in alcune dichiarazioni fatte a Novella 2000 che la politica del teatrino famigliare scelta dai protagonisti è decisamente poco credibile. I dettagli rivelati su come Belen ha scoperto l’inganno sono talmente precisi che non possono non essere veri, il giornalista ha anche ribadito che è sicuro e certo della credibilità di chi gli ha riportato la notizia del flirt tra la conduttrice e l’ex ballerino d’Amici.

“Il gossip Marcuzzi-De Martino? Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello. La modalità con cui Belen ha scoperto tutto, leggendo su un iPad che era rimasto collegato al telefono di De Martino messaggi tra Stefano e la Marcuzzi… Una trama fantastica. Hanno smentito o taciuto? E che altro dovevano fare?”.

Roberto D’Agostino: “Avevano tutto da perdere…”

Roberto D’Agostino è certo delle sue dichiarazioni, e ha anche affermato che visto che si parlava di vip in vista i diretti interessati coinvolti nella vicenda avevano solo da perdere nella rivelazione della verità: “Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare. È partito il teatrino familiare che mette tutto in sordina. Non si parla di semi-sconosciuti da GF Nip in cerca di visibilità, ed è questo che ha reso lo scoop di Dagospia dirompente“.