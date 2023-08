Decreto flussi 2023/2025: quota di 15.000 persone per seguire corsi professionali e svolgere tirocini.

Ad inizio luglio, il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al nuovo decreto flussi. Con il decreto Cutro, DL n. 23/2023, si è stabilita la programmazione di ingressi in Italia di lavoratori non comunitari per il prossimi tre anni. Oggi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto. La quota di ingressi stabilità per il triennio 2023 – 2025 è di quindicimila persone, stranieri che potranno partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini.

Quote decreto flussi per corsi di formazione e tirocini formativi

Questo numero di persone è così suddiviso: limite massimo di 7.500 persone per la frequenza di corsi di formazione professionale, 7.500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Il decreto interministeriale ha previsto il rilascio di visti di studio che al termine del periodo di formazione e tirocinio potranno essere trasformati in permessi di soggiorno.

- Advertisement -

Quanti ingressi di stranieri non comunitari sono previsti nei prossimi tre anni?

Secondo le stime è previsto l’arrivo di 452.000 nuovi lavoratori più altri 40.000 persone che hanno presentato domanda di ingresso lo scorso marzo. Il programma degli ingressi su base triennale è la novità di questo nuovo decreto flussi, insieme all’asseverazione da parte dei soggetti abilitati che consentirà di velocizzare l’iter di presentazione delle domande. L’obbiettivo è quello di promuovere un’immigrazione ad ingresso regolare per motivi di lavoro o di studio.

Decreto flussi stranieri: caratteristiche dei corsi di formazione e dei tirocini