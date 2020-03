Di Coronavirus si muore: il 20% dei deceduti non aveva altre patologie

Roberto Burioni aveva ragione: Angelo Borrelli ha infatti dichiarato che ben il 20% delle vittime di coronavirus non aveva patologie. I numeri in Italia, in continua crescita, parlano chiaro.

“Le vittime sono 827, più 196 in un solo giorno“, ha affermato nella giornata di ieri il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, correggendo quanto detto 24 ore prima, cioè che non esistono morti solo da Coronavirus. Ovviamente tale annuncio aveva ricevuto numerose critiche, ad esempio dal virologo Burioni.

I chiarimenti di Angelo Borrelli

Borrelli si è poi trovato a chiarire quanto detto, specificando: “Il 78% dei deceduti aveva anche altre patologie pregresse e concomitanti” ma c’è un restante 22% che muore solo ed esclusivamente di coronavirus, pertanto è errato affermare il contrario. Di coronavirus si può morire.

“i deceduti compresi nella fascia d’età 50-60 anni sono il 2%, il resto è compreso nelle fasce d’età più avanzate” ha poi aggiunto Borrelli. Inoltre, per contenere il contagio, ha detto che anche chi esce a piedi deve portare l’autocertificazione ed ovviamente avere delle motivazioni valide per lasciare la propria abitazione (altrimenti si rischiano pesanti sanzioni).

“per quanto riguarda la modulistica, si può fare una dichiarazione anche per chi esce, qualora non abbia con sé l’autocertificazione, può rendere la dichiarazione in occasione della richiesta di documenti, di giustificazione da parte di soggetti rappresentanti l’autorità. Il consiglio che mi sento di dare è quello di uscire solo per lo stretto necessario e indispensabile. Per quanto riguarda singole casistiche abbiamo emanato le faq sul sito “io resto a casa” dove ci sono info aggiuntive e si chiariscono anche questi aspetti” ha inoltre chiarito sull’autocertificazione.