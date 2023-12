DI4RI S2, la seconda parte disponibile in Italia dal 6 dicembre

I 7 episodi della seconda parte di DI4RI 2, la serie italiana Netflix di successo per ragazzi creata da Simona Ercolani, prodotta da Stand By Me, saranno disponibili in Italia dal 6 dicembre, e prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Gli ultimi episodi sono accompagnati dalle note di “PROMESSE” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo di LDA, in uscita mercoledì 6 dicembre. L’artista aveva già firmato la sigla della prima parte della seconda stagione con il brano “Castello di sabbia”.

Nella seconda parte ritroviamo

i protagonisti che ora fanno parte della 3°D: Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Monica (Federica Franzellitti), Giulio (Liam Nicolosi), Mirko (Pietro Sparvoli) e Arianna (Francesca La Cava). A loro si aggiunge la new entry Bianca (Fiamma Parente), una ragazza talentuosa e solare che si trova da subito benissimo con il gruppo di amici di suo cugino Giulio.

Nel cast della serie, che vede la partecipazione di Pow3r e di Luciano Spinelli, anche Emily Shaqiri (Katia) e Gabriele Taurisano (Roby).

La serie, scritta da Simona Ercolani, con Mariano Di Nardo, Livia Cruciani, Serena Cervoni, Maria Sole Limodio, Flavio Nuccitelli, Angelo Pastore, è diretta da Alessandro Celli.

SINOSSI

È ora di tornare a scuola dopo le vacanze di Natale! Come ritroveremo i ragazzi della Terza D dopo la brutta litigata a casa di Pietro? Riusciranno a tornare uniti o tutto è cambiato per sempre? E Livia, Pietro e Isabel? Proprio quando Livia è pronta a tornare sui suoi passi ecco che Pietro e Isabel sembrano pronti per iniziare la loro storia d’amore. Cosa farà Pietro? E Isabel? E Livia?

La seconda parte della nuova stagione di DI4RI riparte dalle risposte a queste domande. L’anno scolastico intanto corre sempre più veloce verso la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media e si concluderà con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l’amicizia sopravviverà alla separazione?

Il racconto di

un anno indimenticabile e carico di sfide vive attraverso i pensieri dei protagonisti. Ancora una volta la loro voce rompe la quarta parete e si rivolge direttamente allo spettatore: ogni episodio si concentra su uno dei nove protagonisti, raccontando le dinamiche scolastiche attraverso il suo punto di vista e, allo stesso tempo, affrontando con taglio moderno e realistico la sua storia personale che diventa tematica e universale. I temi affrontati sono diversi: la ribellione, l’ansia per il proprio futuro, l’affermazione di sé, il bullismo femminile, il senso di appartenenza ad un gruppo, l’accettazione dei nuovi partner dei genitori, l’amore e l’amicizia. La verità e il realismo con cui sono state raccontate le storie e le emozioni dei ragazzi durante la prima stagione saranno il punto di forza anche della seconda.

