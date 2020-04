Diabete: come si riconosce guardando sotto le ascelle

Il diabete di tipo 2 potrebbe presentarsi in diversi modi: ecco come

È stato dimostrato dai ricercatori che il diabete di tipo due possa svilupparsi in modo latente nel corpo di un essere umano. Il soggetto infatti potrebbe essere non consapevole di avere il diabete e continuare la solita routine. Sono svariati i segnali di pericolo che preludono al diabete di tipo due: aumento improvviso della sete, aumento della debolezza, della fame ecc. Tuttavia esiste un altro segnale che non deve essere trascurato.

Le ultimissime ricerche scientifiche hanno dimostrato che il diabete di tipo 2 determina uno scurimento della pelle. Negli studi condotti è stato notato che tale tumefazione dell’epidermide si manifesta in zone ben precise del corpo. Questo fenomeno interessa le parti del corpo dove la pelle viene continuamente piegata. Si consideri ad esempio l’ascella. Se il colore della pelle in questa precisa zona dovesse essere scura è consigliabile fare un controllo del sangue.

Ulteriori sintomi del Diabete di tipo 2

Altri sintomi di questa patologia sono la perdita improvviso del peso e la debolezza improvvisa. Inoltre il corpo affetto da diabete non riesce a rimarginare rapidamente le ferite, o graffi sulla pelle. Anche una rapida perdita delle diottrie viene annoverato tra i sintomi del diabete di tipo 2. Persino lo stato delle urine ci permette di comprendere quando qualcosa non va nell’organismo. Le urine del paziente affetto da diabete infatti hanno un forte odore e contengono alcune impurità.

Nonostante la nostra tecnologia stia facendo passi da gigante ad oggi non esiste una medicina o un trattamento idoneo a guarire completamente il diabete di tipo 2. Tuttavia la patologia può essere controllata mediante precisi farmaci. Oltre ad essi è fondamentale anche avere uno stile di vita sano, mangiare bene e fare attività fisica. Una sbagliata alimentazione sicuramente contribuirà a peggiorare ulteriormente lo stato di salute.