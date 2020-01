Dieta dinner cancelling: come funziona, quanto dura e le controindicazioni

La dieta dinner cancelling, come indicato dalla traduzione del nome, è un regime alimentare che elimina la cena. Essa è diventata celebre quando Rosario Fiorello, noto personaggio televisivo, ha ammesso di seguirla ed è la ragione della sua perdita di peso repentina.

Dieter Grabbe, personal trainer tedesco e fautore della dieta, si è ispirato agli studi Roy Walford, professore di patologia presso l’Università della California, sulla longevità dovuta alla riduzione calorica. Infatti, secondo il professore, la restrizione calorica è un mezzo fondamentale per poter vivere più a lungo.

Come funziona la dieta dinner cancelling

Il regime alimentare, è in grado di attivare le molecole dette “heat shock”. Esse consentono alle strutture proteiche del corpo di funzionare meglio, se stimolate attraverso i periodi di digiuno, in questo caso dalle 17 fino alla mattina successiva.

Prima di iniziare il periodo di digiuno, bisogna assumere una barretta energetica e bere molto in queste ore, fino a 3 litri d’acqua al giorno a temperatura ambiente. Inoltre, occorre camminare o andare a correre a giorni alterni al fine di velocizzare la perdita di peso.

Quando e cosa mangiare

Ovviamente nelle ore nelle quali mangiare è consentito non bisogna esagerare. C’è uno schema da seguire: 5% carboidrati, 25% proteine e 10% grassi, e bisogna consumare la maggior parte delle calorie durante la mattina.

Tale regime alimentare può essere seguito in diverse modalità. Si può digiunare una volta a settimana, se lo scopo è permettere agli organi di rigenerarsi; due o tre volte alla settimana, per perdere peso in maniera graduale; o ancora per 14 giorni no-stop, se si è sovrappeso.

Per mantenere il peso che si é perso, è necessario saltare la cena almeno per tre volte a settimana per tutta la vita, cosí ha affermato Grabbe.

Controindicazioni

Ovviamente queste indicazioni generali sono da ponderare specialmente se si assumono farmaci o si soffre di problematiche di salute. Altrimenti, non ci sono controindicazioni a riguardo ed è possibile seguirla sotto consiglio medico.

