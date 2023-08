Dieta e poke bowl, è possibile dimagrire con il famoso piatto di riso e pesce hawaiano?

I poke bowl sono una tendenza gastronomica ormai di moda. Allietano le serate diventando fresca alternativa a pizza o sushi, possono diventare pranzo rinfrescante e “quasi” economico.

Il costo di un poke varia dai 6 euro ai 12 euro, a seconda del locale o del franchising che lo offre, dà la possibilità di abbinare tutti gli ingredienti che si vogliono a prezzo fisso. Oppure, si ha una base di riso o altri carboidrati e si aggiungono i singoli ingredienti pagandoli caduno.

Abbiamo detto che sono un alternativa al sushi, in realtà proprio come nella cucina giapponese e altre orientali, il concetto di equilibrio fra i nutrienti è molto forte. Il poke arriva dalle Hawaii, è lì che è nato l‘abbinamento tra riso e pesce crudo, tra carboidrati e proteine senza rinunciare al gusto. In Italia, ciò che viene dall’Oriente o dalle isole del Pacifico trova sempre un buon abbinamento con la ricchissima cucina mediterranea grazie ai suoi molteplici ingredienti o condimenti naturali.

Il poke per dimagrire: consigli e raccomandazioni

Il poke può essere inserito all’interno di un programma dietetico con dovutissime attenzioni, seguendo le indicazioni del nutrizionista o del medico curante.

L’abbinamento di riso e pesce lo rende molto diverso da una pizza margherita oppure una vegetariana. Alcuni esperti non demonizzano il poke, anzi, ne evidenziano le capacità di stimolazione del metabolismo, il potere saziante, la presenza di nutrienti importanti contenuti nel pesce.

Dato che nelle diete il conteggio delle calorie e della loro distribuzione è importante, sicuramente il nutrizionista o il medico curante può optare nel consigliare determinati ingredienti rispetto ad altri. Alcune salse da poter utilizzare o non utilizzare. Vediamo alcuni abbinamenti di ingredienti nei poke, partendo da quelli base.

La ricetta dietetica della poke bowl a basso contenuto calorico

Ingredienti:

150 g di salmone fresco o tonno fresco

50 g di avocado a cubetti

50 g di cetrioli a fettine sottili

30 g di carote a julienne

10 g di alghe marine

50 g di insalata mista o 50 g di quinoa

1 cucchiaio di semi di sesamo

salsa di soia

zenzero

limone

Procedimento:

Tagliate il pesce fresco a cubetti e marinatelo con la salsa di soia, succo di limone e zenzero grattugiato. Preparate gli ingredienti freschi: cetrioli, avocado, carote e alghe marine. Scegliete una base: insalata mista o quinoa cotta. Disponete il pesce marinato sulla base scelta e aggiungete gli ingredienti freschi sopra. Cospargete i semi di sesamo e condite con la salsa preparata in precedenza

Calorie:

La Poke Bowl dietetica ha circa 300-350 calorie, ma è ricca di proteine, vitamine e minerali essenziali per una dieta sana ed equilibrata.

Poke ricette: alcuni abbinamenti