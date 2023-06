Dieta lampo: i rischi per la salute

La prova costume si avvicina e qualcuno potrebbe voler sperimentare un metodo rapido ma poco sicuro per perdere chili. Vediamo quali rischi per la salute può provocare una dieta lampo.

Dieta lampo: quali sono i rischi per la salute?

L’estate è alle porte e c’è sempre qualche sedicente esperto che promette risultati eccezionali in pochissimo tempo. I dimagrimenti consistenti in tempi ridotti sono sempre pericolosi per la nostra salute e spesso si tratta di bufale belle e buone.

Gli specialisti lo sanno e lo ribadiscono ogni volta che possono: si tratta di false promesse che possono provocare danni al nostro fisico. La dieta dovrebbe seguire alcuni dettami, come ad esempio essere costruita su misura per la persona. Gli esperti concordano che una perdita di peso che si aggira tra il mezzo chilo e il chilo a settimana corrisponde a un dimagrimento lento. Questa perdita di peso comporta una riduzione maggiore della massa grassa rispetto a una dieta veloce che colpisce i muscoli.

I consigli degli esperti

Evitando la dieta fai-da-te si evitano danni e scompensi. Gli esperti dicono di non rinunciare del tutto ai carboidrati e non esagerare con le proteine. La metà delle calorie dovrebbe provenire proprio dai carboidrati, meglio se cereali (grano, mais, avena, orzo, farro) e derivati (pane, pasta e riso). Saltare i pasti è altamente sconsigliato, sia per il fisico che per la mente. Per adattarsi a un nuovo regime alimentare ci vuole tempo. Ci vuole tempo anche per dimagrire in salute, quindi evitare diete lampo è un atto dovuto verso il nostro corpo e la nostra salute.