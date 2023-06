Diletta Leotta confessa: “Il primo incontro con Loris? Colpa di Barbara Berlusconi!”

Prossima a diventare mamma di una splendida bambina Diletta Leotta sta vivendo un momento decisamente esaltante. E’ innamorata di Loris Karius che ha conosciuto per caso durante una sfilata di moda. La giornalista sportiva ha infatti raccontato a Grazia che l’incontro con il calciatore è stato del tutto casuale. Lo ha visto per la prima volta durante una sfilata di moda, dove si trovava con alcune amiche tra cui Barbara Berlusconi.

Quando è entrato nella sala ho capito che era l’uomo della mia vita: “Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: “Guardate, è entrato l’uomo della mia vita“. “In seguito si sono guardati, il calciatore ha dimostrato tacitamente il suo interesse, ma Diletta non sapeva come parlarci visto che non conosce bene l’inglese: “Oddio ragazze ha scelto me“.

- Advertisement -

La Leotta ha poi precisato che a farla avvicinare a Karius è stata proprio la figlia di Berlusconi che ha fatto in modo di rompere il ghiaccio: “Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: “Dai, andiamo a conoscerlo”. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati”. Un incontro magico che ha cambiato la vita ad entrambi visto che fra meno di due mesi saranno genitori.

Diletta Leotta: “Il nome della piccola? Non l’ho ancora scelto“

Come tutte le donne che stanno per diventare mamma anche Diletta Leotta è alle prese con la scelta del nome. Per il momento non sembra averlo scelto, ma ha già fatto una prima selezione. L’inviata tuttavia non esclude di deciderlo all’ultimo momento, quando vedrà per la prima volta la piccola:

- Advertisement -

“C’è una discussione in atto. Al momento sono orientata tra Ofelia, Rose e Bella, ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta”. La bambina dovrebbe nascere subito dopo Ferragosto.