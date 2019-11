Diletta Leotta e Daniele Scardina: un amore indefinito

Fanno coppia fissa già da qualche mese Diletta Leotta e Daniele Scardina, lei giornalista di successo e lui pugile in ascesa cercano di vedersi appena possono e nonostante i paparazzi li seguano loro si godono il loro rapporto in serenità. Daniele recentemente ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi a cui ha dichiarato di stare molto bene con Diletta, i loro sentimenti non sono ancora definiti, sono però spontanei e veri:” Io, cioè noi, non abbiamo mai definito quello che c’è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti. Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci di definire ciò che ci lega. “.

Daniele è sereno, capisce che per il tipo di professione che fanno entrambi è difficile se non impossibile comprendere la quotidianità insieme è per questo che non è ancora pronto a definire amore il rapporto che ha con Diletta, per altro lei cerca sempre d’essere discreta e parlare poco della sua vita privata.

Daniele Scardina: “Diletta? Una ragazza semplice che vale molto”

Daniele Scardina ha sempre saputo che Diletta Leotta era un personaggio molto ricercato, ma quando l’ha conosciuta ha capito che era una ragazza semplice nonostante tutto quello che le ruota intorno. Il pugile che, per il momento, appare molto preso dalla giornalista spera d’aver il tempo necessario per conoscerla meglio, ora è molto legato a lei e si augura che la relazione duri ancora molto:”Diletta la conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno. Non diciamo niente per scelta, io dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto.”

Daniele non si è detto geloso di Diletta, ne tanto meno delle foto particolari pubblicate su Instagram, per lui è solo lavoro:”Geloso delle sue foto di Instagram? Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue.