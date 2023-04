Diletta Leotta e Loris Karius Pasqua in famiglia…di lei: svelato il sesso del bebè

Diletta Leotta e Loris Karius hanno festeggiato la Pasqua in Sicilia, nella terra d’origine della conduttrice di Dazn. La giornalista sportiva è in dolce attesa e ha reso noto su Instagram anche il sesso del nascituro: sapete di che colore è il fiocco? La rivelazione sul bebè era già stata anticipata nei giorni scorsi d’alcuni magazine, ma solo ora la speaker radiofonica ha deciso di dare la notizia ufficiale.

La conduttrice ha pubblicato alcuni scatti e un video del suo pranzo pasquale in famiglia. Con lei anche Loris che è apparso totalmente integrato nel contesto. I due hanno mostrato una torta con cui hanno svelato il sesso del nascituro: “Sorprese di Pasqua” ha scritto Diletta. Sul dolce il ritratto dei due neo genitori con tanto di cicogna, il tutto coreografato da tanti palloncini a cuore.

Sarà una femmina o un maschio?

L’inviata di Dazn aspetta una femmina ed è felicissima. Anche il calciatore tedesco che gioca in Inghilterra si è mostrato entusiasta. Diletta è incinta di 5 mesi o poco meno e la bimba dovrebbe nascere a Ottobre, ma per il momento non ci sono altre notizie. Diletta è apparsa molto felice, ha accolto il cambiamento con entusiasmo e sta affrontando la novità in modo graduale.

Diletta Leotta e Loris Karius oggi vivono separati

Diletta Leotta e Loris Karius sono molto innamorati. I due si sono conosciuti la scorsa estate, ma sin da subito si sono dimostrati affiatati. Attualmente per motivi di lavoro vivono separati, ma a quanto pare stanno facendo progetti a lungo termine per affrontare al meglio l’arrivo della loro piccola.

La conduttrice di Dazn è stata più volte protagonista del gossip, le sono stati attribuiti vari flirt tra cui quello con Can Yaman. In passato è stata anche legata con Daniele Scardina con cui oggi ha un sincero rapporto d’amicizia.