Diletta Leotta: “la gravidanza? E’ stata inaspettata!”. Non la chiamerò mai così

Diletta Leotta sarà mamma tra qualche mese. La bambina nascerà ad Agosto, il mese del suo compleanno e niente esclude che possa partorire proprio il 16, giorno in cui è nata. Oggi l’inviata di Dazn è serena e molto felice di diventare mamma, ma non nasconde che all’inizio ha vissuto una serie d’emozioni diverse: timori, paure e gioie che ha condiviso con il compagno Loris Karius, portiere del Newcastle.

Al Corriere della sera Diletta ha rivelato che non ha cercato la gravidanza, è stata una sorpresa inaspettata anche per lei. Dopo un primo momento di sgomento ha preso coscienza della situazione ed ora è molto serena. Loris l’ha sempre appoggiata e sostenuta, ma soprattutto non ha mancato di farla sentire amata. “Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris” ha dichiarato la showgirl. Diletta ha poi in mente di realizzare un podcast Mamma Dilettante dove condividere i momenti della gestazione e le paure di ogni genitore.

Vorrebbe intervistare donne che stanno per diventare mamme o che hanno partorito da poco, ma anche i neo papà che solitamente non solo coinvolti direttamente. La conduttrice è convinta che anche gli uomini devono poter confidare le proprie emozioni. Condividere timori e paure fa sentire le persone sicuramente meno sole. Oggi che sta per diventare mamma Diletta ha rivelato d’affrontare un’asia alla volta, solo in questo modo riesce a vivere meglio il momento.

Diletta Leotta: “indecisa sul nome“

L’inviata di Dazn ha ammesso di non aver ancora scelto il nome da dare alla piccola. Ha smentito di chiamarla Ofelia con la madre: “Mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia”. Per ora non ha nessuna preferenza precisa, ma ancora qualche mese per pensarci.

Oggi Diletta si gode il momento felice, uno status che va vissuto serenamente e che riempie il cuore d’emozioni e d’amore che non si aspettava di provare tutte insieme.