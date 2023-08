Diletta Leotta rompe il silenzio: “Ecco come sceglierò il nome di mia figlia”

Diletta Leotta sarà mamma fra qualche settimana. La conduttrice di Dazn potrebbe partorire il giorno del suo compleanno, che è il 16 Agosto, o qualche giorno dopo. Il compagno Loris Karius per il momento si divide tra l’Italia e l’Inghilterra, ma sicuramente sarà al fianco dell’inviata quando darà alla luce la loro piccola.

La giornalista di Dazn non ha ancora deciso il nome della bambina. Ha reso noto che lo rivelerà subito dopo la nascita. Non ha voluto neanche condividere la liste dei possibili nomi. In una recente intervista rilasciata al La Gazzetta dello Sport, ha spiegato come capirà qual è il nome adatto per la figlia. Diletta ha ammesso che quando la guarderà per la prima volta negli occhi capirà come chiamarla:

“Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così. Di seguire l’istinto“. Parole che a quanto pare anche Karius condivide che ha dato carta bianca alla conduttrice. Il primo incontro fra mamma e figlia sarà fatale per Diletta che ha tuttavia selezionato una serie di nomi. Intanto la conduttrice è già proiettata verso il campionato del prossimo anno. Com’è noto le prime partite inizieranno a metà Agosto e lei dovrà seguirle da casa: “Dovrò godermi le prime settimane di Serie A seduta sul divano, ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla”.

Diletta Leotta: “sicuramente avere un bambino mi cambierà“

Diventare mamma cambierà il modo di Diletta Leotta di vivere la quotidianità, come cambierà la percezione che i tifosi hanno di lei: “Sicuramente cambierà ed è giusto che sia così. Tutti noi cambiamo nei vari momenti della vita, cambierò io e cambierà magari la percezione di quelli che mi seguono da anni.

È naturale, ma è stato bello anche in questi mesi percepire l’affetto da parte del pubblico“. Da qualche settimana Diletta Leotta ha debuttato con il suo podcast Mamma Dilettante, un format molto seguito che ha ospitato genitori vip. La conduttrice ha dato la possibilità ai personaggi noti di raccontarsi come mamma e papà.