Dimagrire: ecco le 12 migliori bevande naturali

Dimagrire con le bevande naturali è possibile?

Quando utilizzate come complemento di uno stile di vita sano, alcune bevande sono più efficaci di altre nel promuovere la perdita di peso.

Bevande come tè verde, caffè e bevande ad alto contenuto proteico hanno dimostrato di aumentare il metabolismo, promuovere la pienezza e diminuire la fame, tutti vantaggi quando vogliamo perdere peso.

Esistono però, anche se in tal senso non esistono evidenze scientifiche, diverse infusioni naturali, che possiamo prepararci da soli e a bassissimo costo, che pare abbiano effetti sulla perdita di peso.

Vediamo quindi una lista di quelle che sono le principali proposte e del motivo per cui pare che funzionino.

Tè verde

Tè verde è spesso associato con la salute, e per una buona ragione.

Non solo è ricco di antiossidanti benefici e altri nutrienti potenti, è anche una delle bevande più efficaci per la perdita di peso.

Una revisione di 14 studi ha trovato che le persone che hanno bevuto tè verde ad alta concentrazione per 12 settimane hanno perso una media di 0,44 a 7,7 libbre (0,2 a 3,5 kg) più di coloro che non ne hanno bevuto.

Va notato che questo beneficio è legato a preparati di tè verde che contengono elevate quantità di catechine, antiossidanti che possono aumentare la combustione dei grassi e aumentare il metabolismo.

Il Tè Matcha è un tipo di tè verde che contiene la maggiore quantità di catechine nella foglia, che lo rende una buona scelta per la perdita di peso .

Pare che le donne che consumano almeno 3 grammi di matcha al giorno, hanno sperimentato una maggiore ossidazione lipidica durante l’esercizio fisico rispetto alle donne che non hanno fatto uso della bevanda.

Inoltre, il tè verde contiene caffeina, che può aiutare a promuovere la perdita di peso aumentando i livelli di energia e a migliorare le prestazioni durante l’esercizio.

Altre ricerche invece hanno riscontrato che, le persone che bevono tè verde tendono ad avere la pressione sanguigna più bassa e un rischio più basso di sviluppare malattie come le malattie cardiache, alcuni tumori e il diabete .

Caffè

Il caffè è utilizzato da persone in tutto il mondo per aumentare i livelli di energia e come eccitante contro il sonno.

Questo perché il caffè contiene caffeina, una sostanza che agisce come stimolante nel corpo e può favorire la perdita di peso oltre che un ‘aumentata eccitazione ed energia.

Il caffè può aiutare nel controllo dell’appetito e promuovere in questo modo una migliore perdita di peso.

Uno studio su 33 adulti in sovrappeso ha rilevato che coloro che hanno bevuto caffè contenente 6 mg di caffeina per chilogrammo di peso corporeo hanno consumato significativamente più calorie complessive rispetto a coloro che hanno bevuto meno caffeina.

L’assunzione di caffeina ha anche dimostrato di aumentare il metabolismo e promuovere la combustione dei grassi in diversi altri studi e ricerche.

I bevitori di caffè pare abbiano anche più facilità a mantenere e controllare il corretto peso nel tempo.

Uno studio in oltre 2.600 persone ha notato che la maggior parte dei soggetti che erano riusciti a mantenere il peso forma per 12 mesi consecutivi, erano anche consumatori abituali di caffeina.

Tè nero

Come il tè verde, il tè nero contiene composti che possono stimolare la perdita di peso.

Tè nero è un tipo di tè che ha subito più ossidazione (esposizione all’aria) rispetto ad altre varietà, maturando conseguentemente un sapore più forte e un colore più scuro.

I

l tè nero è ricco di polifenoli, tra cui un gruppo di composti polifenolici chiamati flavonoidi.

I Polifenoli sono potenti antiossidanti che possono aiutare a ridurre il peso corporeo e combattere l’invecchiamento cellulare.

Studi hanno dimostrato che i polifenoli trovati nel tè nero promuovono la perdita di peso riducendo l’apporto calorico assimilato dai pasti, stimolando la ripartizione dei grassi e aumentando la crescita di batteri intestinali utili (probioti).

Uno studio su un campione di 111 persone ha dimostrato che coloro che hanno bevuto 3 tazze di tè nero al giorno per tre mesi hanno perso maggiore peso del gruppo di controllo che non ne assumeva, riscontrando anche una maggior diminuzione nel giro vita.

Acqua

Aumentare l’assunzione di acqua è uno dei modi più semplici per migliorare la salute generale.

Fondamentale inoltre nel processo di lipolisi e per mantenersi “pieni” tra un pasto e l’altro.

La ricerca suggerisce che bere acqua prima dei pasti può aiutare a saziarsi quando si tenta di ridurre le calorie e perdere peso.

Uno studio su 48 adulti in sovrappeso ha scoperto che coloro che hanno bevuto 500 ml di acqua prima dei pasti per 12 settimane hanno perso il 23% in più di peso rispetto al gruppo di controllo.

Bere acqua fredda aumenta il consumo di energia a riposo, che è il numero di calorie si brucia mentre si è a riposo, questo capita perchè il nostro organismo impiegherà energie per riscaldarla alla temperatura del corpo.

Ad esempio, uno studio condotto su 21 bambini sovrappeso ha dimostrato che il consumo di energia a riposo è aumentato fino al 25% per 40 minuti dopo aver bevuto 10 ml di acqua fredda ogni 10kg di peso corporeo.

Acqua e limone (e zenzero)

Bere acqua e limone può stimolare la perdita di peso, almeno stando alle massicce voci in proposito.

I limoni sono ricchi di pectina, una fibra che aiuta a contrastare la fame improvvisa, oltre che di vitamina C.

Alcuni studi hanno dimostrato che coloro che seguono una dieta alcalinizzante riescono a perdere peso più rapidamente e in questo senso un bicchiere di acqua e limone tiepido può aiutarci parecchio.

Fare una scelta consapevole riguardo a cosa bere di prima mattina aiuterebbe inoltre a mantenere una dieta più sana per tutto il giorno.

È possibile aggiungere anche un pezzetto di zenzero per accentuare l’effetto diuretico e stimolante del metabolismo.

La bevanda realizzata con acqua, zenzero e limone è sconsigliata a chi soffre di ulcera o gastrite, in quanto potrebbe peggiorarne i sintomi.

Consumare una dose eccessiva di zenzero potrebbe invece causare problemi gastrointestinali, come difficoltà digestiva e bruciori di stomaco.

Yerba Mate

L’ erba Mate (altresì detta Erva Mate, Yerba Mate o Cimarrón) è una pianta sempreverde originaria del Brasile e del Paraguay, ma diffusa anche in altre regioni del Sudamerica.

Gli alberi di erba mate, posso raggiugere anche svariati metri d’altezza il che rende difficoltoso e laborioso la raccolta delle foglie.

Tramite un processo di lavorazione a carico delle foglie, è possibile ricavare l’omonima bevanda, della quale le popolazioni dell’America Meridionale apprezzano da secoli le numerose proprietà benefiche.

Per i suoi effetti sazianti, l’Erba Mate è spesso indicata come coadiuvante completamente naturale nelle diete dimagranti.

Nota per le sue benefiche proprietà, soprattutto digestive, può essere consumata in una varietà di modi: fredda, servita con latte e miele, ghiacciata con limone e menta oppure anche in versione alcolica (che però non è consigliata a livello dimagrante)

Infusi di Roiboos

Il rooibos è una bevanda ricca di proprietà benefiche recentemente oggetto di svariate ricerche e studi.

Ottenuta per infusione delle foglie essiccate di Aspalathus linearis, una pianta arbustiva sudafricana, appartenete alla famiglia delle Fabaceae e tipica della regione del Cederberg

Di recente la scienza ha confermato la sua capacità di aiutare l’organismo a regolare il metabolismo.

Il principio attivo di maggior rilevanza, l’ aspalatina, è un flavonoide che pare essere strettamente correlato all’effetto lipolitico.

La totale assenza di caffeina tra le varie proprietà, rende la bevanda adatta a tutti e d è l’ideale per sostituire il caffè a fine pasto, data la sua capacità di ridurre il senso di fame, facendoci sentire più sazi e limitando il rischio di assumere calorie in eccesso.

Acqua di cocco

L’acqua di cocco è ricca di potassio e secondo alcuni studi scientifici sono proprio i bassi livelli di questo sale minerale nell’organismo a provocare un innalzamento della pressione.

Per questo motivo gli esperti suggeriscono di controbilanciare l’assunzione di sale tramite l’alimentazione con alimenti ricchi di potassio.

L’acqua di cocco contribuisce inoltre ad innalzare i livelli di colesterolo HDL, che aiuta a proteggere la salute cardiovascolare.

Bere acqua di cocco con regolarità contribuisce a rafforzare il nostro sistema immunitario ed a proteggersi dagli attacchi di germi e batteri causa di numerose malattie.

Validissimo aiuto anche per mantenersi idratati e nelle diete ipocaloriche dato il bassissimo contenuto di calorie della bevanda.

L’acqua di cocco infatti, se bevuta con regolarità, può influire positivamente sul metabolismo e aiutarci a controllare il peso corporeo.

Acqua o bevande a base di ananas

L’acqua di ananas, bevuta a digiuno ogni giorno, aiuta ad evitare di incorrere nel sovrappeso e a perdere i chili di troppo accumulati.

Contiene molte fibre e soprattutto una sostanza chiamata bromelina, in grado di prevenire l’accumulo di grasso.

Molto apprezzata anche da chi soffre di fame nervosa; Questa bevanda, infatti, riduce l’appetito e permette di arrivare ai pasti principali senza avere troppa fame.

Utilissima anche per contrastare la ritenzione idrica, perché ha un effetto drenante grazie alla sua abbondanza di acqua e di potassio.

Le sue qualità antinfiammatorie sono dovute soprattutto all’enzima bromelina, di cui l’ananas abbonda.

Ecco perché la bibita in questione può essere d’aiuto anche nel caso dell’artrosi o delle malattie ossee.

Succo di mirtillo

Il succo di mirtillo è ricco di vitamine, minerali e nutrienti.

Dotato di note proprietà antiossidanti, è una delle migliori bevande per idratarsi, rinfrescarsi ed è adatta ad uno stile di vita sano e bilanciato.

Questo drink permette di regolarizzare il proprio metabolismo e di condurre uno stile di vita salutare, pare inoltre abbia anche proprietà benefiche per gli occhi e la vista.

In particolare, il succo di mirtillo rosso è antiinfiammatorio, mentre il succo di mirtillo nero ha effetti diuretici, protegge il sistema urinario e quello cardiovascolare.

Aiuta il transito intestinale, soprattutto in caso di stipsi.

Migliora e riduce le infezioni del tratto urinario

Tisana al tarassaco

La tisana al tarassaco viene consigliata come bevanda snellente e diuretica, nota anche in tempi non troppo recenti ai professionisti del bodybuilding che la usavano per ridurre drasticamente la ritenzione idrica.

Il tarassaco infatti, rappresenta una delle erbe officinali dalle più spiccate proprietà diuretiche.

Recentemente in Italia è stata vietata la vendita di integratori che superino una certa dose di tarassaco ma si possono ancora acquistare tisane e preparati che lo contengono in dosi minime.

Estremamente efficace, ma proprio per questo motivo anche pericoloso se gestito male o approssimativamente.

Rivolgersi sempre al medico per capire quale sia la dose più indicata in base ai casi.

Achillea millefoglie

Un infuso di questa pianta pare avere molteplici proprietà benefiche per la salute e per tutto l’organismo.

La pianta è oggi considerata un ottimo rimedio antispasmodico, in quanto aiuta a rilassare la muscolatura liscia, in presenza di dolori mestruali, colite o intestino irritabile accompagnato da crampi addominali.

Note anche le sue proprietà digestive e di protezione intestinale.

Inoltre la presenza della flavonoidi (in particolare la vitexina) conferisce alla pianta un’azione riequilibrante del sistema ormonale utile per tutti quei sintomi connessi alla fase premestruale, associati a nervosismo, irritabilità, sbalzi d’umore, debolezza e nella stanchezza.

L’achillea possiede anche proprietà astringenti, antinfiammatorie ed emostatiche e quindi è in grado di arrestare le emorragie, e vari problemi di sanguinamento dovuti a gengive infiammate, mestruazioni abbondanti o emorroidi;

Pare anche che sia in grado di controllare gli sbalzi di pressione e ristabilire la normale circolazione sanguigna.

L’uso di questa bevanda o di prodotti contenenti achillea, è sconsigliato per i soggetti che assumono farmaci anticoagulanti a causa delle sue proprietà coagulanti (che potrebbero influenzare l’efficacia di eventuali farmaci).

Inoltre può determinare reazioni allergiche nei soggetti sensibili alle piante della famiglia delle Astaraceae anche in maniere molto pesanti e marcate.

Conclusioni

Abbiamo visto una quantità impressionante di bevade e infusi che posso aiutarci a dimagrire, a amntenere il peso forma e procurare diversi altri effetti benefici.

Come sempre però, quello più mi interessa far passare al lettore, è che NON ESISTONO FORMULE MAGICHE, e che anche la combinazione di tutte queste bevande assieme, non serve a nulla se non supportata da una sana alimentazione e da un po’ di attività fisica.

Quello che è certo, è che tutte le bevande proposte in questo articolo, sono una miglior scelta alimentare rispetto a succhi industriali, bibite e alcolici.