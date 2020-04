Dining bond per aiutare i ristoranti: cosa sono e a cosa servono

Arrivano finalmente in Italia i Dining Bond un ottimo strumento per permettere ai ristoratori di andare avanti durante la Pandemia causata dal Coronavirus

Il Coronavirus sta letteralmente ammazzando la nostra economia. Purtroppo però per il benessere collettivo è fondamentale stare a casa ed evitare contatti superflui. Per tamponare lo stato di crisi patrimoniale generale lo Stato si sta attivando per elargire dei sussidi di svariati generi. Per quanto concerne il settore della ristorazione, finalmente arrivano i Dining bond. Questi sono degli strumenti economici volti ad aiutare i ristoranti. Una sorta di “pago oggi e mangio domani”. Sostanzialmente, i dining bond permettono di acquistare un determinato bene nel futuro prossimo ad un prezzo che è già prefissato. Solo così è possibile dare un po’ d’ossigeno ai titolari di tavole calde, pizzerie, ristoranti ecc paralizzati dalla Pandemia.

Dining bond, come funzionano

I dining bond hanno un meccanismo che ricorda molto quello dei “futures” utilizzati dagli intermediari finanziari. Con l’acquisto di questi bond, i clienti possono prenotare presso il proprio ristorante preferito ad un prezzo già prefissato. Ovviamente questo sarà più basso di quello solito per invogliare i clienti ad acquistare.

Acquistare un bond del genere è molto semplice, l’Italia sta letteralmente copiando l’esperienza Statunitense nel settore in questione. Negli States infatti questo strumento viene utilizzato da molti anni ormai e pare essere molto funzionale. Normalmente, così come in America, sono gli stessi operatori che offriranno i Bond. Nasceranno dei siti internet all’uopo predisposti per contenerli tutti e permettere agli internauti di consultarli più semplicemente. Ovviamente i siti saranno forniti anche di mappe per visualizzare comodamente quale attività dalle vostre parti hanno aderito a questa iniziativa.

Questa potrebbe essere un’ottima opportunità di pranzare (sperando al più presto) in un locale di lusso ad un prezzo più basso. Con un click soddisferete un vostro desiderio ma al tempo stesso aiuterete un ristoratore ad andare avanti in un contesto come quello attuale. È fondamentale l’intervento dello Stato per permettere, non solo ai ristoratori, ma a tutti i professionisti, imprenditori ecc ad rimanere a galla.