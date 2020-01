Disattivare gli abbonamenti truffa sul cellulare, tramite un sms

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è scesa in campo per tutelare in modo più efficace i consumatori vittime di abbonamenti online

Una delle cose più fastidiose e al tempo stesso pericolose che quasi quotidianamente accade a chi naviga su internet con il proprio smartphone sono gli abbonamenti telefonici. Per sottoscrivere un abbonamento, molte volte a costi salati, basta davvero pochissimo. È sufficiente infatti cliccare su un’immagine o su un link per cadere nella trappola.

Normalmente si tratta di abbonamenti che si rinnovano ogni sette giorni e se non ci si rende conto della loro attivazione si rischia di prosciugare letteralmente il proprio saldo residuo.

L’AGCOM scende in campo

Per contrastare questi abbonamenti fastidiosi è stata coinvolta l’’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L’AGCOM ha lanciato un proprio numero verde, 800.442299, che permette a chiunque di controllare se, magari inavvertitamente, ha sottoscritto un abbonamento sul proprio smartphone. Inoltre è possibile chiedere anche informazioni su come ricevere i soldi spesi per i suddetti abbonamenti.

Dal 20 Gennaio 2020 è stato aggiunto un ulteriore servizio molto efficiente per le vittime di queste truffe online. Da ieri infatti è possibile porre nel nulla immediatamente il proprio abbonamento sottoscritto con un semplicissimo sms.

È sempre L’AGCOM a garantire il suddetto servizio che rende di fatto molto difficile la vita di tutti i truffatori che cercano di guadagnare su poveri ignari che sottoscrivono abbonamenti e contratti involontariamente.

Come disattivare gli abbonamenti tramite un Sms

Con il nuovo servizio AGCOM annullare gli abbonamenti indesiderati è davvero molto semplice. È necessario e sufficiente rispondere al messaggio di attivazione della promozione con la parola “ANNULLA”. Cosi il servizio indesiderato verrà immediatamente annullato. Oltre all’annullamento del servizio è possibile avere indietro anche i soldi spesi ingiustamente.

Per poter sfruttare il nuovo servizio occorre inviare il suddetto SMS entro e non oltre le sei ore dalla ricezione dell’SMS di conferma dell’abbonamento. In alternativa è sempre possibile chiamare il numero verde dell’AGCOM attivo 7 giorni su 7 24 ore su 24 365 giorni l’anno.