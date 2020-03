Disinfettare casa, ecco i migliori consigli

Le operazioni di pulizia quotidiana, in questo momento davvero particolare per la salute di tutti, non sono abbastanza. Occorre intensificare l’igienizzazione delle superfici, e di rendere la casa sicura ed inattaccabile da virus, batteri ed anche dal temibile coronavirus, che sembrerebbe resistere a lungo sulle superfici.

Matteo Fadenti, specialista in tecniche della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro e consigliere AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro) ha dato dei consigli imprescindibili.

Come pulire i pavimenti

In primis, per quanto riguarda i pavimenti, l’esperto consiglia di effettuare tre passaggi. Il primo è quello della rimozione meccanica dello sporco, quindi attraverso una scopa o un aspirapolvere. Successivamente, bisogna pulire con un detergente per rimuovere il primo strato di sporco e, solo in seguito, si potrà passare uno strato di candeggina, di alcool o di prodotto a base di cloro. Inoltre, è importante togliere immediatamente le scarpe quando si rientra in casa per non portare nulla dall’esterno.

Leggi anche: Pulire le fughe del pavimento con metodi naturali ed efficaci

Come pulire e disinfettare i piani e altre superfici

Lo stesso metodo costituito da tre step va utilizzato per pulire le altre superfici, i piani da lavoro, le scrivanie. Anche le maniglie delle porte è importantissimo tenere pulite, poiché costituiscono un covo di germi e batteri, poiché vengono toccate da molte persone con mani non sempre pulite. Il tavolo va sanificato ogni volta prima di consumare i pasti.

Come sanificare le spugne

Un altro suggerimento riguarda le spugne. Bisognerebbe utilizzare accessori usa e getta, ma non è sempre possibile gettarle immediatamente dopo ogni utilizzo. In alternativa, si possono riporre in un secchio con un disinfettante oppure passate per qualche istante nel microonde.

I prodotti per pulire efficacemente

Ma quale è il prodotto più indicato per la pulizia? In commercio ce ne sono diversi, per esser sicuri dell’efficacia basta accertarsi della presenza del bollino “presidio medico chirurgico”. Su alcune superfici, tuttavia, non è possibile utilizzare detergenti così aggressivi, come ad esempio all’interno del frigorifero. In questo caso si può utilizzare l’aceto. Inoltre, è possibile creare un disinfettante fatto in casa.

C’è chi si chiede, invece, se le pulizie con il vapore sono efficaci contro il coronavirus. Le elevate temperature sono utili per eliminare i virus, ma prima di procedere all’utilizzo di meccanismi a vapore è sempre necessario sgrassare la superficie per permettere al vapore di penetrare in profondità.