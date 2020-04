IL CORTO ANIMATO DE I SIMPSON MAGGIE SIMPSON IN ‘PLAYDATE WITH DESTINY’ DISPONIBILE DA DOMANI SU DISNEY+

Disney+ fissa un appuntamento con I Simpson annunciando che il corto animato Maggie Simpson in ‘Playdate with Destiny’

sarà disponibile a livello internazionale sulla piattaforma di streaming a partire da domani, venerdì 10 aprile.

Il creatore della serie, Matt Groening, ha condiviso sui social una speciale nota scritta a mano che dà la notizia ai fan di tutto il mondo:

Il film inizia in una normale giornata al parco per Maggie Simpson.

Sembra essere un giorno come tutti gli altri, ma quando Maggie si trova in pericolo, un eroico bambino la mette in salvo, rubandole il cuore.

Dopo un felice primo appuntamento di giochi, Maggie non vede l’ora di rivedere il suo nuovo fidanzatino il giorno seguente, ma le cose non vanno esattamente come previsto. Sarà il destino (o Homer) a ostacolarla?

Distribuito nelle sale americane prima del film Disney e Pixar Onward, Maggie Simpson in Playdate with Destiny

si basa sul successo del cortometraggio animato, candidato agli Oscar nel 2013, Maggie Simpson in ‘The Longest Daycare’.

Entrambi i corti si uniscono alla ricchissima collezione di titoli de I Simpson presenti su Disney+ che includono anche I Simpson – Il film e 30 stagioni della serie televisiva vincitrice degli Emmy Award.



Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand.

Gestito dal settore Direct-to-Consumer e internazionale di The Walt Disney Company, Disney+ è disponibile sulla maggior parte degli schermi connessi a Internet

e offre una programmazione senza interruzioni pubblicitarie con una varietà di lungometraggi originali, documentari, serie live-action e animate e cortometraggi. Il servizio dà inoltre accesso allo sterminato archivio cinematografico e televisivo di Disney.

Disney+ è il nuovo servizio di streaming dove trovare anche le ultime uscite di The Walt Disney Studios. Tutte le informazioni e le modalità di abbonamento sono disponibili sul sito DisneyPlus.com.



I SIMPSON



La serie televisiva più lunga nella storia della televisione è diventata un fenomeno culturale nel 1990 ed è rimasta una dei franchise di intrattenimento più rivoluzionari e innovativi, riconoscibile in tutto il mondo.

Attualmente in onda con la sua 31esima stagione da record, mentre è in produzione la 32esima,

I Simpson ha vinto 34 Emmy Awards (incluso l’11° nel 2019 come “Miglior Serie Animata”), 34 Annie Awards, 9 Environmental Media Awards, 7 People’s Choice Awards e 13 Writers Guild of America Awards, inclusi quelli del 2019 e del 2020 come Miglior Sceneggiatura in una Serie Animata.

E‘ stata la prima serie animata a vincere un Peabody Award ed è stata nominata per un Academy Award nel 2013 per il corto cinematografico The Longest Daycare.

I Simpson – Il film è stato un grande successo, così come la loro mega attrazione The Simpsons Ride agli Universal Studios che è stata ampliata con l’aggiunta di “Springfield”, vincendo un Thea Award sia nel 2009 che nel 2017.

Lo show è stato omaggiato con una stella sulla Walk of Fame di Hollywood nel 2000. Il gioco mobile I Simpson: Springfield, lanciato nel 2012, ha ricevuto un Webby Award nel 2018.

La serie è stata nominata come “Miglior Show del 20esimo Secolo” dal Time Magazine, chiamata la “Migliore Sitcom Americana” da Entertainment Weekly nel 2013 e dichiarata “Migliore Show TV di sempre” da vulture.com.



I Simpson sono una Gracie Films Production in collaborazione con 20th Century Fox Television.

James L. Brooks, Matt Groening e Al Jean sono i produttori esecutivi. The Gracie Films Worldwide Brand Division sviluppa e produce i contenuti concessi in licenza della serie.