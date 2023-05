Dl lavoro: il suo impatto sugli stipendi

Il 1° maggio il Consiglio dei ministri ha approvato il Dl lavoro, con diverse le misure che avranno un impatto sugli stipendi dei lavoratori.

Dl lavoro: che impatto avrà sugli stipendi?

Dal provvedimento che segna l’addio del Reddito di cittadinanza sino al taglio del cuneo fiscale, il Dl lavoro ha apportato grossi cambiamenti. Molti di questi avranno un impatto diretto sugli stipendi dei lavoratori. Secondo Eurostat, al momento l’Italia è l’ultimo paese in Europa per partecipazione al mondo del lavoro. E inciderà proprio sulla vita dei lavoratori una delle misure al centro del nuovo Dl: quella che riguarda il taglio del cuneo fiscale. Per chi è in una fascia dai 10mila ai 35mila euro, si stima che i risparmi mensili andranno dai 56 ai 95 euro.

Quanto costa il taglio del cuneo fiscale

Una misura, quella del cuneo fiscale, che il Governo vorrebbe mantenere anche in futuro e non solo per quest’anno. Per riconfermarla nel 2024, però, si stima che servirebbero circa 12 miliardi di euro. Negli ultimi 10 anni la busta paga ha visto snellirsi quella fetta che riguarda tasse e contributi, mentre ha visto ingrandirsi quella che riguarda il netto.