Oggi prepariamo un dolce facile e veloce da realizzare, il dolce al pandoro nel barattolo di vetro.

Pochi ingredienti di qualità tra cui il pandoro #selex Saper di Sapori, i baci di dama e panna montata. E per finire del cioccolato fondente per esaltare il gusto.

Ingredienti per il dolce pandoro in barattolo 4 porzioni:

200 gr di pandoro

20 gr di cioccolato fondente

200 gr di panna montata

Liquore a piacere (facoltativo)

8 baci di dama

Procedimento del dolce al pandoro

In un barattolo di vetro posizionate sul fondo dei pezzi di pandoro, aggiungete a piacere del liquore ( facoltativo) inserite la panna montata e al centro un bacio di dama. Continuate con un altro strato di pandoro e panna. Per la decorazione usate 1 bacio di dama e il cioccolato fondente grattugiato.

Photocredit wwwwfaciliidee.it

Photocredit: www.faciliidee.it

Photocredit www.faciliidee.it

Photocredit www.faciliidee.it

Lasciate in frigo per almeno 1 ora. Questo dolce in barattolo é facilissimo da realizzare, in pochi minuti é pronto già da servire. Potete aggiungere altri ingredienti o farlo colorato in tema Natalizio. Per esempio utilizzando del colorante rosso così da ottenere una panna colorata.

Non dimenticate di provare la ricetta perfetta del tiramisù e i suoi 4 segreti.