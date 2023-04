Domenica In, Sandra Milo: “Le violenze? Denunciare serve a poco”. È polemica

Ospite della puntata di Domenica in dedicata alla Pasqua Sandra Milo ha ripercorso la sua lunga carriera e ha parlato anche del privato. L’attrice ha compiuto da poco 90 anni ed è apparsa in splendida forma. Ha ricordato i suoi grandi amori, tra cui Federico Fellini e ha parlato dei suoi figli.

Sandra Milo ha poi raccontato le violenze subite dal marito Milo Ergas, padre della sua prima figlia, che sospettava un tradimento da parte sua. L’uomo, secondo quanto ha raccontato l’attrice, era violento e l’ha spesso picchiata: Una volta, stavo filmando un film al pincio e stavo nella roulotte. Lui è entrato, in un momento di follia mi ha buttato per terra, mi ha preso a calci nella testa e mi ricordo che io pregavo: “Dio mio, fammi morire subito, non resisto più”. Dopo se ne è andato, perché la produzione aveva sentito tutti questi rumori.“

- Advertisement -

Ha poi aggiunto d’essere stata soccorso dalla troupe e Enrico Maria Salerno l’ha portata in ospedale sanguinante: “Mi hanno preso, io ero per terra sanguinante, avevo la mascella rotta, il naso rotto, le orecchie completamente sfasciate. Enrico mi ha portato all’ospedale a fare le analisi al cranio perché pensavano che era rotto, per fortuna non è stato così. Però ho perso completamente l’uso delle orecchie. Uno è distrutto per sempre, perché me l’ha sfracellato. L’altro l’hanno ricostruito e ci sento, però con un orecchio solo.“

Sandra Milo: “Denunciare non serve”

Mara Venier ha chiesto alla Milo come mai non lo avesse mai denunciato, ma l’attrice ha risposto in modo davvero inaspettato. La musa di Fellini è convinta che denunciare non serve e che non aiuta. Di diverso parere la conduttrice che ha sottolineato l’importanza di far emergere certe violenze, questi uomini dovrebbero finire in galera.

- Advertisement -

“Non cambia. Sono migliaia di anni che l’uomo è così. Ricordati che il primo assassino della storia è stato Caino. Si ma non si ottiene niente”. Parole quelle della Milo non condivise sui social, ma neanche in studio: non a caso Mara Venier ha preso le dovute distanze.