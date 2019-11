Domenica Live, Paola Caruso: “Moreno mi registrava e mi chiedeva soldi”

Paola Caruso pone la parola fine anche alla storia con Moreno Merlo il ragazzo che da 4 mesi le aveva fatto ritrovare il sorriso, di cui si è innamorata e ha fatto avvicinare anche al figlio convinta che fosse una persona sincera che volesse bene a lei e al suo bambino. Paola ha anche presentato Moreno al pubblico, nelle scorse settimane è stata ospite di Domenica Live per raccontare tutta la sua felicità nell’aver trovato qualcuno con cui costruire la famiglia che da sempre cerca.

Paola è stata ingannata un’altra volta e alla sua amica protettrice Barbara D’Urso ha raccontato in esclusiva cosa gli ha fatto l’ex tentatore: “Io mi fidavo ciecamente di questa persona. Dopo un giorno che siamo stati qua da te, si è presentato dicendomi che il rimborso spese (per essere stati in tv) non era stato sufficiente. Non era bastato rinunciare al mio rimborso spese per aiutarlo. Una parte mia l’ho data a lui, sapendo che non stava lavorando. Ma questo non gli è bastato: “Voglio più soldi, non mi è bastato il rimborso spese“,

Paola Caruso: “Voleva solo sfruttare la visibilità che potevo dargli”

Paola Caruso ha capito che Moreno voleva solo sfruttare la visibilità che lei poteva dargli tra un ospitata e un’altra e di questo l’ex bonas di Avanti un Altro non se ne fa una ragione. Paola ha anche scoperto che Moreno l’ha registrava e questo probabilmente con l’unico fine di ricattarla: “Stai attenta a quello che dici, io ti ho sempre registrato, faccio vedere le registrazioni private. Ti ho sempre registrata di nascosto. E’ stata quattro mesi con me registrandomi! Vuol dire che non ti ama! Gli ho detto “Fermi la macchina e scendi”. Il punto è “Perché lo fai? A che scopo?”.

Ha iniziato ad insultarmi e io ho chiamato la polizia. Mentre chiamavo, cercavo di spingerlo fuori dalla mia macchina. Mentre mi sono sporta da dietro, vedo che mi stava ancora registrando col cellulare. Ancora! Mentre stavamo litigando! ” Attesa la versione del giovane che a quanto pare ha già un nuovo amore!