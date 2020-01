Don Matteo 12, anticipazioni terza puntata del 23 Gennaio: Tommasi torna a Spoleto

A vent’anni dal suo esordio Don Matteo 12 si conferma una delle fiction più amate dal pubblico italiano, nelle prime puntate andate in onda in questo inizio anno 2020 ha ottenuto ascolti da record che pochi prodotti televisivi possono permettersi di condividere: Don Matteo resta una fiction che miete grandi numeri, che il pubblico apprezza per la sua semplicità e che riesce ad arrivare al cuore delle persone.

In questa ultima serie vengono proposte puntata da 100 minuti e non più due episodi separati, un format diverso che ha da subito conquistato i telespettatori.

Ricordiamo che le prime 5 puntate sono state girate da Raffaele Androsiglio, mentre le altre da Cosimo Alemà tutte con un unico comune denominatore: sono tutte intitolate come I 10 comandamenti. Gli episodi sono chiamati come i biblici comandi: sono già andati in onda Non avrai altro Dio all’infuori di me, Non nominare il nome di Dio invano e Giovedì 23 Gennaio è previsto Ricordati di santificare le feste.

Don Matteo 12, anticipazione trama puntata del 23 Gennaio 2020

La puntata del 23 Gennaio 2020 di Don Matteo 12 si annuncia divertente ma anche appassionante. In occasione della Pasqua la ridente cittadina di Spoleto si anima di nuovi ospiti, torna in città il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino per santificare le feste in famiglia, ma in un incidente il capitano prende un colpo in testa e non ricorda niente della sua vita recente, è infatti convinto d’amare ancora il PM Bianca Venezia: la situazione si sviluppa tra doppi sensi, battute e qualche riflessione che porta a dedurre che forse il matrimonio dell’ex carabiniere è realmente in crisi. In tutto questo Nino dovrà assecondare Tommasi per non agitarlo ancora di più, chiedendo aiuto all’intera comunità.