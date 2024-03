Napoli: un gruppo di mamme su WhatsApp passano dalla chat alle mani

Una discussione, iniziata tramite chat sul gruppo mamme di WhatsApp, sfocia in una vera e propria rissa tra alcuni di questi genitori.

La scena è avvenuta, tra l’altro, davanti all’ingresso dell’asilo dei figli nel quartiere Scampia di Napoli.

Le mamme più “esagitate” risultano essere sette e tutte sono state denunciate ai Carabinieri per il deplorevole accaduto.

Ma che cosa ha scatenato questa reazione? La scuola materna in questione dà la possibilità settimanalmente a due genitori di presenziare durante lo svolgimento delle attività didattiche, in modo tale da poter verificare il corretto svolgimento del programma e seguire da vicino i figli. Naturalmente, questa gestione implica una turnazione. Pertanto, il gruppo WhatsApp serve, tra le altre cose, anche per comunicazioni a questo proposito tra i genitori. Ad accendere la miccia è stato il fatto che una mamma ha cambiato il proprio turno senza avvisare né tantomeno chiedere il permesso alle altre mamme.

Pertanto, il disappunto palesato nel gruppo WhatsApp il giorno seguente, davanti all’asilo, si è trasformato in insulti che poi sono diventati botte. Vengono dunque chiamati i Carabinieri alla vista dei quali le sette donne fuggono, ma è tutto inutile in quanto vengono rapidamente identificate.