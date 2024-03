Doppio ritiro alimentare per un noto marchio di formaggio: rischi per la salute

Il Ministero della Salute segnala sul sito ufficiale due nuovi richiami alimentari per la presenza di allergeni (senape e sesamo). Le persone con allergia non devono assolutamente consumare i prodotti. Possono riconsegnare le confezioni oggetto di ritiro presso il punto vendita e ottenere, così, il rimborso della spesa anche senza presentare lo scontrino.

Due ritiri per presenza di allergeni: il marchio è Fermaggio®

In data 27 marzo 2024 è stato segnalato il ritiro del prodotto Straccella del Marchio Fermaggio® venduto in confezioni da 140 grammi. Il nome del produttore è Rondina’s food srls e la sede dello stabilimento si trova in via dell’Artigianato 3 a Cave, in provincia di Roma.

- Advertisement -

I numeri di lotti interessati sono L000091 EXP con data di scadenza 22 marzo 2024, L0000921 EXP con termine ultimo 29 marzo 2024, L0000930 EXP con scadenza il 4 aprile 2024, L0000944 EXP 12 aprile 2024, L0000951 EXO con termine ultimo 19 aprile 2024 e L0000960 EXP con scadenza il 25 aprile 2024. Il motivo del richiamo è la presenza di sesamo e senape non dichiarati in etichetta.

Il secondo richiamo alimentare del marchio Fermaggio® interessa il prodotto Mezzarè. Stesso produttore, sede dello stabilimento e motivo del ritiro segnalati in precedenza. I lotti sono