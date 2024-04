Presenza di allergeni non dichiarati: scattano nuovi richiami dal Ministero

La vendita di prodotti oggetti di richiamo impone all’OSA di informare i consumatori del ritiro alimentare esponendo adeguata cartellonistica nei supermercati e pubblicando il richiamo sul sito del Ministero della Salute. In questo modo tutti i cittadini saranno informati del potenziale pericolo per la salute e potranno controllare se in dispensa o nel frigo ci sono i prodotti ritirati dagli scaffali. Oggi 9 aprile 2024 sono stati segnalati tre nuovi richiami.

Marchi e lotti dei prodotti richiamati dal mercato

Il primo prodotto segnalato è il Mix Sin Gluten Para multiples usos del marchio Pastas Gallo. Il lotto di produzione è LV23011101 e il nome del produttore Molino Rosetto. La sede dello stabilimento è Via San Fausto 98, 35029 Pontelongo in provincia di Padova. La data di scadenza è l’11 gennaio 2025. Il prodotto è venduto in confezioni da 500 grammi. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di senape e semi di sesamo non segnalati in etichetta.

Il secondo richiamo riguarda il Preparato per pane e pizza Tre Mulini, lotto di produzione LV23016666. Il produttore è Molino Rosetto, stesso stabilimento di produzione del primo ritiro alimentare segnalato. Il termine ultimo di conservazione è il 16 gennaio 2025. Anche in questo caso il motivo del richiamo è la possibile presenza di senape e semi di sesamo non segnalati in etichetta.

Concludiamo con un altro prodotto Molino Rossetto, il Preparato per frittelle e castagnole senza glutine. Il lotto di produzione è LV23024104 e la data di scadenza è il 24 gennaio 2025. La confezioni di vendita è da 400 grammi. Motivo del ritiro la possibile presenza di senape e semi di sesamo non segnalati in etichetta.

Fonte: Ministero della Salute