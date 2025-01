 Dragon Ball Z – La battaglia degli dei,al cinema a marzo 

Arriva nelle sale l’appuntamento ideato per tutti ifan di Dragon Ball. L’appuntamento al cinema sarà l’occasione unica di rivivere sul grande schermo Dragon Ball Z – La battaglia degli dei, il film di Akira Toriyama (1955-2024) che ha rappresentato una pietra miliare nel mondo degli anime.

L’appuntamento speciale di quattro giorni si svolgerà con un’anteprima esclusiva il 16 marzo,

quando il film sarà proposto in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano: per la prima volta nelle sale europee, sarà infatti proiettata anche questa speciale versione estesa del film da 105 minuti totali, con 20 minuti di scene inedite che ampliano l’esperienza narrativa e rendono omaggio al lavoro di Toriyama. A seguire, il 17, 18, 19 marzo ci sarà invece l’uscita ufficiale nella versione doppiata da 85 minuti (elenco dei cinema a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 20 febbraio).

Un’occasione imperdibile

per i fan di lunga data ma anche per chi desidera scoprire o riscoprire uno dei capitoli più iconici del franchise. L’anime, che si colloca dopo gli eventi della serie televisiva Dragon Ball Z, vede il risveglio di un nuovo e terrificante potere: Beerus, il Dio della Distruzione. Attratto dalla leggenda del guerriero Saiyan che ha sconfitto Freezer, Beerus giunge sulla Terra, minacciando di distruggere il pianeta e l’intero universo. Solo Goku, con l’aiuto dei suoi amici e l’ascensione al livello di Super Saiyan God, potrà affrontare questa sfida epica.



L’evento al cinema rappresenterà il momento per celebrare la potenza e la magia dell’universo di Dragon Ball creato da Akira Toriyama, il visionario mangaka che ha trasformato Goku e i Guerrieri Z in icone globali.

L’appuntamento fa parte della nuova Stagione Anime al Cinema, un progetto esclusivo di Nexo Studios. Questo appuntamento è distribuito in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, Lucca Comics & Games, Cultura POP, MYmovies e ANiME GENERATION.