Eagle Pictures. Le novità Home Video di gennaio 2025

In uscita cinecomic, kolossal, horror e film italiani tra le imperdibili uscite Home Video targate Eagle Pictures del mese di febbraio. Si comincia il 5 febbraio con “VENOM – THE LAST DANCE” di Kelly Marcel, disponibile in DVD, Blu-ray, 4K (BD 4K + BD HD), 4K Limited Edition e Steelbook 4K.

Tutte le edizioni saranno arricchite da una card da collezione (che saranno tre nella Limited Edition) e tantissimi contenuti extra, tra cui scene estese ed eliminate, errori sul set e tantissime curiosità sulla realizzazione del film. La star Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del protettore letale Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi, qui diretto da Kelly Marcel. Nel terzo capitolo della trilogia Eddie e Venom sono in fuga: mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.

Il 13 febbraio sarà disponibile l’acclamato horror

“LONGLEGS” di Oz Perkins, edito in DVD, Blu-ray, 4K (BD 4K + BD HD), Steelbook 4K e un cofanetto ULTRA LIMITED EDITION 4K. Tutti i formati conterranno imperdibili contenuti speciali, tra cui interviste agli attori e il commento del regista, mentre il cofanetto, edito in un elegante packaging da collezione con slipcase numerata a tiratura limitata, include al suo interno – oltre alla Steelbook metal 4K – anche gadget esclusivi: un booklet, tre card da collezione con stampa fronte/retro, una birthday card e il poster del film. Scritto e diretto da Oz Perkins, il film è stato definito il miglior horror dell’anno, grazie anche all’interpretazione di Nicholas Cage nei panni di un inquietante serial killer. Nel tentativo di catturare un serial killer (Nicolas Cage), una neo-agente dell’FBI Lee Harker (Maika Monroe) scopre una serie di indizi occulti che deve risolvere per porre fine alla terrificante scia di omicidi.

“MEGALOPOLIS”, l’ultimo capolavoro del maestro Francis Ford Coppola,

sarà disponibile in DVD, Blu-Ray, 4K (BD 4K + BD HD) dal 5 febbraio e in Steelbook 4K dal 26 febbraio, tutte ricchissime di contenuti extra, tra cui il commento del regista e immagini di backstage. Nella versione Blu-ray sono presenti 48 minuti di contenuti extra (26 minuti nell’edizione Dvd). Opera visionaria e caleidoscopica, il film fa rivivere sul grande schermo l‘antica Roma in una New York futuristica, in un continuo rimando tra i classici latini e la poesia di Shakespeare.

Il cast stellare vede protagonisti Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Dustin Hoffman, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf e Jon Voight. La città di New Rome sta cambiando, causando aspri conflitti tra Cesar Catilina, geniale artista che cerca di proiettarsi in un futuro utopico e idealistico, e la sua nemesi, il sindaco Franklyn Cicerone, reazionario e legato a uno status quo regressivo, avido e corrotto. Tra i due si inserisce Julia, la figlia del sindaco che, innamorata di Catilina, si trova a dover scegliere in chi riporre la propria lealtà e a chiedersi cosa merita, davvero, l’umanità.

Sempre dal 26 febbraio in uscita il biopic

“BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE” di Andrea Segre, disponibile in DVD e Blu-ray con contenuti extra che mostrano il prezioso backstage del film. Protagonista un eccezionale Elio Germano nei panni del politico e storico segretario negli anni ‘70 del più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori, uniti dalla grande ambizione di realizzare il socialismo nella democrazia.

Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentarono per cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia. Dal 1973, quando sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.