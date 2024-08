Eagle Pictures. Le novità Home Video di settembre 2024

Grandi cult, successi italiani, anime da collezione e un imperdibile action tra i titoli Home Video targati Eagle Pictures in uscita a settembre. Si comincia il 4 settembre con “TAXI DRIVER” di Martin Scorsese, disponibile per la prima volta in formato Steelbook 4K (con doppio disco BD 4K + BD HD).

Capolavoro del Maestro Scorsese, questo film cult degli anni ‘70 offre il ritratto provocante di un’America ferita, violenta e spietata, che vive ai margini della società. Lo straordinario Robert De Niro interpreta un tassista reduce dal Vietnam, ossessionato dalla pornografia e dalla violenza, che cerca il riscatto dal degrado che lo circonda improvvisandosi giustiziere. Insieme a lui, due talenti agli esordi: Harvey Keitel e Jodie Foster.

- Advertisement -

Sempre dal 4 settembre in uscita

“UN MONDO A PARTE” di Riccardo Milani, edito in DVD e Blu-ray. Emozionante film campione d’incassi, questa commedia con protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele racconta il mondo della scuola attraverso le vicende del maestro elementare Michele Cortese che, dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

photo credits: Lupin illustrazione

L’11 settembre sarà la volta di

“LUPIN III – IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO” co-scritto e diretto da Hayao Miyazaki, qui al suo esordio come regista di un lungometraggio, disponibile in DVD, COMBO (con doppio disco BD+DVD) e in 4K (BD 4 K + BD HD) con slipcase numerata a tiratura limitata contenente anche il doppiaggio storico italiano del 1979 e arricchita da una maxi card e un booklet con tantissime curiosità sul celebre anime. L’inafferrabile ladro gentiluomo e il fedele Jigen hanno rintracciato la fonte delle banconote false che stanno mettendo in ginocchio l’economia mondiale: il piccolo paese di Cagliostro, governato dall’omonimo conte. Tra le mura di pietra del suo castello, il conte tiene imprigionata la bella principessa Clarissa, che conosce la chiave per un tesoro di ricchezza inimmaginabile. Lupin vuole liberare la ragazza, punire i malvagi e naturalmente prendersi il tesoro.

- Advertisement -

Dal 25 settembre disponibile

“BAD BOYS – RIDE OR DIE” di Adil El Arbi e Bilall Fallah, edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K e Steelbook 4K, tutti ricchi di contenuti extra. Sarà inoltre disponibile anche un Cofanetto da collezione contenente tutti e quattro i film dell’acclamata saga action. Il quarto capitolo segna il ritorno della coppia Will Smith e Martin Lawrence, che vestono nuovamente i panni dei due detective alle prese con un caso di corruzione all’interno della polizia di Miami. Scoprono così che il loro ex Capitano Conrad Howard (Joe Pantoliano), ora defunto, è accusato di aver lavorato con i cartelli della droga. Questa scoperta però si ritorcerà contro di loro, che da quel momento saranno sospettati di aver collaborato con lui e con alcune organizzazioni criminali della città.

Eagle Pictures. Le novità Home Video di agosto 2024