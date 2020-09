Ecco perchè è sconsigliato raccogliere le castagne a terra

Sta per arrivare il periodo delle castagne, spesso vendute arrostite negli stand posizionati nelle strade di città, da cui proviene un profumo inebriante che immediatamente riporta alla mente l’autunno. Esse sono protagoniste di numerose ricette, dolci e salate, si prestano perfettamente alla preparazione di creme spalmabili per farcire il pane. Le castagne, però, non sono sempre commestibili: bisogna evitare di ingerire le castagne “matte”, altrimenti si può rischiare addirittura un’intossicazione.

Come riconoscere le castagne commestibili

Le castagne commestibili sono il frutto dell’albero di castagno, e si trovano nei boschi, all’interno dei ricci, in gruppi di due o di tre. Solitamente, c’è una castagna più grande ed altre due più piccole e schiacciate. In città, invece, si trovano le castagne “matte”, che derivano dai semi di ippocastano. Esse sono contenute in ricci di colore verde, con punte corte e distanziate. Solitamente, questo tipo di riccio racchiude un solo frutto, molto grande e lucido. A differenza delle castagne commestibili, le castagne dell’ippocastano non hanno “il ciuffo”.

Questo tipo di castagne va evitato assolutamente. Non bisogna raccoglierle e mangiarle, poiché contengono una sostanza chiamata saponina, responsabile di vomito, diarrea, ed in alcuni casi anche irritazioni alla gola, disturbi addominali e nausea. Questi frutti, inoltre, provocano intossicazione. Se non si agisce in tempo, poi, è possibile avere delle conseguenze ancora più gravi, come lesioni all’intestino ed ai reni.

Pertanto, si consiglia di evitare assolutamente di raccogliere le castagne se non si è esperti. Anche se raccogliendole a terra ci si aspetta di gustare un frutto più sano ed a “km 0” è meglio affidarsi agli esperti che le selezionano prima di venderle. Inoltre, se non si resiste alla tentazione di raccoglierle, è sempre meglio fotografare l’albero da cui provengono: in questo caso, a seguito di eventuali malori, mostrando lo scatto ai sanitari sarà possibile avere un intervento maggiormente tempestivo ed evitare conseguenze molto gravi.