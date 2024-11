Ecco tutti i bonus di dicembre 2024 per lavoratori e pensionati

Dicembre porta in dote numerosi bonus. Infatti, oltre al bonus Natale, sono in arrivo la tredicesima, la quattordicesima e un importo aggiuntivo di 155 euro per gli anziani che hanno un reddito basso.

In questo articolo entriamo nel dettaglio e analizziamo quali sono i bonus in arrivo a dicembre 2024.

- Advertisement -

I bonus di dicembre

Dicembre dunque porterà dei soldi in più nelle tasche di milioni di italiani. Prima di tutto è in arrivo la tredicesima, pari a un dodicesimo della complessiva retribuzione annua, ed è destinata a ben 35 milioni di italiani, tra cui 16 milioni di pensionati e 19 milioni di lavoratori. Il valore medio della tredicesima è pari a 1.170 euro per un totale complessivo di circa 41 miliardi di euro.

I primi a ricevere la tredicesima saranno i pensionati, la data da segnare sul calendario è quella del 2 dicembre. Per i lavoratori, invece, la tredicesima sarà inserita nella busta paga di dicembre.

- Advertisement -

Inoltre, è in arrivo anche un contributo economico di 154,94 euro per gli anziani con reddito basso. Non solo, 200.000 italiani riceveranno anche la quattordicesima che richiede il requisito dei 64 anni di età dal 1° agosto 2024 al 31 dicembre 2024. Spetta anche a chi è diventato titolare della pensione nel corso del 2024.

Bonus Natale

Infine, è previsto anche il bonus Natale 2024. Si tratta di un’indennità una tantum che può arrivare fino a cento euro netti. Il contributo è riservato ai lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 28.000 euro e con almeno un figlio fiscalmente a carico. L’indennità non è automatica, quindi occorre fare la richiesta presentando un’autocertificazione al proprio datore di lavoro.