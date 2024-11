Edizioni BD presenta Questi muri di Marco Checchin

In un contesto familiare disfunzionale dove l’incomunicabilità è all’ordine del giorno e ognuno vive nella sua piccola bolla fatta di aperitivi occasionali e chat online, un lutto improvviso fa franare ogni equilibrio lasciando esplodere conflitti e tensioni latenti.

Dopo il debutto a Lucca Comics & Games,

arriva sugli scaffali l’opera vincitrice del Lucca Project Contest 2023, il concorso per talenti emergenti della nona arte indetto dalla fiera lucchese in partnership con Edizioni BD. Come ogni anno, la casa editrice offre al vincitore del contest l’opportunità di sviluppare il progetto candidato in un fumetto vero e proprio, accompagnando gli autori nella realizzazione della loro opera!

Dopo il successo di critica e di pubblico del graphic novel vincitore dell’edizione 2022 DOG di Valentina Galluccio aka Vaga (finalista ai Premi Micheluzzi 2024), Edizioni BD presenta il lavoro di un altro promettente giovane artista: Questi Muri di Marco Checchin.

La provincia italiana è terra di strade dalle curve improvvise. Ed è qui che un ragazzo, impreparato ai colpi che il destino può sferrare, si ritrova all’improvviso strattonato fuori dall’apatia in cui si era accomodato, ritrovandosi in bilico tra insidie del mondo reale e voragini digitali. Prima di crollare, la vita ha il tempo di mostrarsi nella sua maestosa fragilità: un incubo che minaccia di distruggere il protagonista e ciò che resta della sua famiglia.

Con uno stile di disegno graffiante e una regia già solida

, in parte ispirati dall’arte di grandi maestri come Taiyo Matsumoto e Chris Ware, Marco Checchin mette in scena un dramma familiare che è anche storia di formazione e specchio dei dubbi e della ricerca di futuro della generazione Z.

“Questi Muri è un esordio strabiliante”, sostiene l’art director di Edizioni BD & J-POP Manga Giovanni Marinovich, “Checchin ha dato vita un lavoro completo che riesce a raccontare – con precisione chirurgica ma carica di emozione – una storia di problemi personali e familiari, una storia che è storia di tutti. Raramente il dialogo fra stile di disegno e narrazione ha messo insieme un accordo così bilanciato per portare ai lettori la provincia, terra di tutti e di nessuno, e il silenzioso grido dei suoi personaggi”.

Un volume intenso e commovente che segna l’ingresso di una nuova promettente firma nel panorama fumettistico italiano e approda in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 13 novembre.

Questi muri di Marco Checchin



Volume Unico

Formato – 16,7×24 – Brossura

Pagine – 160, Colore

Prezzo – 16,00 €