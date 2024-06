J-POP Manga & Edizioni BD a Etna Comics 2024

Edizioni BD & J-POP Manga partecipano alla 12° edizione di Etna Comics, il Festival Internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop di Catania.

Dal 6 al 9 giugno, all’interno del centro fieristico “Le Ciminiere”, presso lo stand della casa editrice (Padiglione F1, Stand G01), i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le ultimissime novità editoriali di J-POP Manga e incontrare gli autori delle più recenti uscite di Edizioni BD.

A marchio J-POP Manga faranno il loro debutto in fiera i primi due volumi della nuova serie Magilumiere di Sekka Iwata e Yu Aoki su una folle agenzia di… magical girl! Saranno inoltre disponibili le continuity Tales of Reincarnation in Maydare 2, Rent a Girlfriend 21, Shadows House 15, Squalificati – Ranger Reject 11. Senza dimenticare tutti i nuovi titoli tra cui Guida al manga di Osamu Tezuka, il decimo e ultimo volume di La nave di Teseo, Hirayasumi 5, A Cruel God Reigns 9, Takahashi del negozio di biciclette 2, Studio Cabana 3, La Luna e l’Acciaio 3 e molto altro!

Sarà poi ospite di Edizioni BD in fiera durante i giorni della manifestazione per sketch e firmacopie anche Mogiko, autrice delle serie soprannaturale Black Letter, pubblicata da Edizioni BD in formato tankobon sotto l’egida “J-POP Manga presenta”.

Incontreranno i lettori anche

Fiore Manni e Michele Monteleone, sceneggiatori di Una nuova Camelot – La tavola spezzata, primo volume della fortunata serie, nata in formato webtoon su TacoToon, che reinventa in chiave sci-fi la leggenda di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda.

Parteciperanno inoltre gli artisti italiani Maxem e Kizazu per presentare in anteprima in fiera la novità Fiori di filo spinato, graphic novel ambientato nella Sicilia di un futuro non troppo lontano dove il disagio per l’iper-industrializzazione e l’inquinamento diffuso risveglia i fuochi della ribellione giovanile.

E non mancherà l’occasione di assistere a dibattiti esclusivi!

Venerdì 7 giugno alle ore 16:00 l’editor di Edizioni BD e TacoToon Dario Sicchio modera il panel Sfidare il fato per esplorare insieme a Fiore Manni, Michele Monteleone, Mogiko, Maxem e Kizazu le tematiche delle loro opere e la volontà dei loro protagonisti di adeguarsi o opporsi a quello che sembra un destino scritto.

Segui il sito e i social di Edizioni BD per scoprire giorni e orari delle signing session degli autori!

DOVE TROVARCI

Centro fieristico “Le Ciminiere” – Padiglione F1 Stand G1

GLI EVENTI DI EDIZIONI BD & J-POP MANGA

Venerdì 7 giugno

Edizioni BD presenta: Sfidare il Fato

con Fiore Manni, Michele Monteleone, Mogiko, Maxem e Kizazu. Modera Dario Sicchio

Ore 16:00

Sala Galatea

Storie accomunate da un ineluttabile destino che sembra incombere sui protagonisti, vittime loro malgrado, di un fato avverso e ormai scritto. Ma ogni personaggio è sia scritto che scrittore e le storie ci hanno sempre insegnato che ognuno è artefice del proprio destino. Insieme a Dario Sicchio, i giovani autori di Edizioni BD affrontano e approfondiscono le tematiche delle loro novità in questo panel da non perdere.