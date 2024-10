Edizioni BD & J-POP Manga a Lucca Comics & Games 2024

Sta per iniziare la manifestazione dedicata al fumetto e alla cultura pop più grande e partecipata d’Italia!



Edizioni BD, TacoToon & J-POP Manga prendono parte all’edizione 2024 di Lucca Comics & Games in grande stile con una doppia postazione: il consueto stand NAP424 nel padiglione di Piazza Napoleone e un padiglione interamente dedicato a J-POP Manga sul Baluardo San Donato ispirato alle atmosfere iconiche del Giappone tra konbini, la frenesia di neon di Akihabara, gli alberi di una foresta immersa nella tranquillità, photo opportunity e molto altro! All’interno del padiglione saranno inoltre presenti mostre dedicate a tre delle serie più seguite e amate del catalogo J-POP: L’estate in cui Hikaru è morto, DanDaDan, e Hirayasumi.

Tantissimi gli ospiti e le novità che vedranno il loro debutto proprio in fiera.

Di seguito maggiori dettagli:



Gli ospiti Tra gli ospiti internazionali più attesi di quest’anno spicca sicuramente il Sensei Gou Tanabe, famoso in tutto il mondo per gli adattamenti manga dei racconti di H.P. Lovecraft!

Il maestro firmerà nel padiglione di J-POP Manga le copie delle sue opere, comprese le novità I Gatti di Ulthar e altre storie e l’edizione Deluxe con cover in effetto cuoio de L’Orrore di Dunwich, e sarà protagonista di talk e showcase.



Un’occasione unica per incontrare l’autore che è riuscito a dare una rappresentazione inedita agli inenarrabili orrori cosmici pensati dal celebre scrittore di Providence. Al padiglione J-POP Manga saranno in dedica anche Tony Valente, creatore del manga europeo Radiant, e Naokuren, disegnatore e co-creatore insieme a Valente dello spin-off di Radiant Cyfandir Chronicles che fa il suo debutto proprio a Lucca con il primo volume della serie!

Allo stand del Padiglione Napoleone incontreranno invece i lettori

Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison, tre degli autori che hanno firmato il nuovo volume autoconclusivo Goldrake. Questa équipe di fumettisti francesi ha immaginato un seguito per l’iconica serie sul leggendario titano d’acciaio ricevendo la straordinaria approvazione del creatore della saga originale Go Nagai! Diventato immediatamente un bestseller in Francia, questo volume arriva per la prima volta in traduzione italiana a marchio Edizioni BD proprio in fiera e sarà disponibile in due edizioni, Regular e Collector’s Edition.



Sarà per la prima volta a Lucca Sweeney Boo, celebre a livello internazionale grazie alle sue collaborazioni con DC e Marvel, che si presenta ora al pubblico italiano con un volume, da autrice completa, ricco di mistero e atmosfere stregate: Over my Dead Body. La maledizione delle streghe perdute.

Tra gli autori italiani, non possono mancare Werther Dell’Edera, premio Eisner per la saga horror co-creata insieme a James Tynion IV Something is killing the children che firma in fiera il nuovo volume 0 della serie, e Roberto Recchioni con Shin Vampires, un albo flipbook esclusivo contenente l’anteprima delle sue prossime due opere in uscita per Edizioni BD.



Il disegnatore di fama internazionale Simone Di Meo presenta Quello che ho capito fin qui, 50 consigli illustrati per aspiranti fumettisti che vogliono fare di una passione un mestiere. Di Meo è autore anche della cover variant del volume 1 dell’edizione targata J-POP di Astro Boy di Osamu Tezuka, la prima edizione ad arrivare integrale in Italia e secondo l’ordine voluto da Tezuka in persona per la storica edizione Akita Shoten.



Con Edizioni BD anche alcune celebrity del web e del mondo dello spettacolo!



Lo Youtuber da oltre 600mila follower Seoul Mafia presenta in fiera I diari della pannocchia, fumetto disegnato da Andrea Pacini sulle avventure (e disavventure) del suoprimo anno in Corea, mentre il rapper vincitore della dodicesima edizione di X Factor Anastasio sarà a Lucca Comics & Games con il nuovo progetto L.M.N.P.P. Bootleg disegnato da Arturo Lauria.



Tra gli autori che saranno in fiera con recentissime novità non può mancare il vincitore del

Lucca Project Contest 2023 Marco Checchin con Questi Muri e saranno in firma anche Luigi Formisano, disegnatore della serie urban fantasy Nights co-creata insieme a Wyatt Kennedy, e gli autori Marco Taddei e Maurizio Lacavalla con HPL – Una vita di Lovecraft, un originale omaggio al padre dell’orrore cosmico.



Presente anche TacoToon che, dopo aver reso completamente gratuiti in collaborazione con Zipaki i webtoon disponibili sulla piattaforma, porta in fiera alcune delle serie originals che dal formato verticale sono approdate su carta. Tra queste, debutta a Lucca la saga fantasy Dragonslayer in presenza delle autrici Viola Musaraj e Martina Ioppolo, mentre gli autori Fiore Manni e Michele Monteleone e Marco Del Forno firmano il secondo volume de Una nuova Camelot e Caterina Bonomelli il terzo e conclusivo volume di Sottopelle.



Tornano a Lucca Mogiko con il secondo volume di Black Letter, Vaga (DOG), Alessandro Ripane (Hai rubato anche tu questo disegno?), Lorenzo Magalotti (Qwest!), JiokE (Voglio il tuo cuore), Simone Pace (Cuore) e il duo creativo Leonardo Berghella e Alessandro Starace (Dada Adventure).



Partecipano, invece, per la prima volta alla manifestazione toscana con Edizioni BD: Luana Vecchio, fresca di nomination ai Lucca Comics Awards con Lovesick; Flavia Scuderi, e Alessandro Q. Ferrari, autori di Marlene, biografia a fumetti dedicata alla diva immortale Marlene Dietrich; la coppia di autori Maxem e Kizazu con il graphic novel Fiori di Filo Spinato.



Variant e gadget



L’experience del Padiglione J-POP Manga non può essere completa senza variant e gadget unici disponibili solo per questa edizione di Lucca Comics & Games!

Sarà possibile trovare esclusivamente durante i giorni della manifestazione la speciale color variant dell’Edizione Deluxe de L’Orrore di Dunwich di Gou Tanabe, un pezzo unico che non può mancare alla propria collezione delle opere del Sensei! Disponibile in fiera, e successivamente solo online, anche la variant cover di Astro Boy firmata da Simone Di Meo.



Inoltre, ora che YoRHa: Assalto a Pearl Harbor sta per raggiungere la sua epica conclusione arriva la variant del primo volume realizzata per J-POP Manga da un grande fan di NieR:Automata: Tony Valente!

E non può certo mancare la stupenda Deep Space Variant del primo volume di DanDaDan per celebrare nel migliore dei modi l’arrivo dell’adattamento anime della serie su Netflix e Crunchyroll.



Saranno dati in omaggio con l’acquisto dei volumi tantissimi gadget esclusivi per Lucca tra cui gli shikishi a tiratura limitata dedicati a DanDaDan e a Astro Boy, le speciali spillette di GuruGuru – Il girotondo della magia e molti altri imperdibili omaggi tutti da scoprire!



E non finisce qui! Con l’acquisto di ogni manga sarà possibile ricevere dei J-POP token cumulabili che daranno la possibilità di ricevere altri accessori esclusivi brandizzati J-POP Manga.

Altre sorprese e tutte le signing session degli autori saranno rivelate nei prossimi giorni sul sito e i social della casa editrice.



DOVE TROVARCI



Padiglione Napoleone – Stand NAP424

Padiglione J-POP Manga (Baluardo San Donato)

GLI EVENTI DI EDIZIONI BD & J-POP MANGA

Mercoledì 30 ottobre

Ore 14:30

Auditorium del Suffragio

In Corea per diventare un idol: SeoulMafia presenta “I diari della pannocchia” con Seoul Mafia, Chiara Cecilia Santamaria (@machedavvero).

Marco Ferrara, noto come Seoul Mafia e icona di Youtube Italia con oltre 600 mila follower, ha conquistato il pubblico con le sue storie di vita reale dalla Corea, dove vive dal 2010. E ora arriva a Lucca Comics & Games con I diari della pannocchia (Edizioni BD & J-POP Manga), il fumetto sul suo primo anno in Corea, disegnato da Andrea Pacini!

Nato come webtoon sulla piattaforma Tacotoon, dove ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, questo diario semiserio racconta in maniera esilarante l’esperienza che lo ha portato a debuttare come idol e i dietro le quinte del mondo del K-pop. Modera l’incontro Chiara Cecilia Santamaria (@machedavvero).



Ore 14:30

Sala Tobino

Radiant Raddoppia

Showcase

con Tony Valente, Naokuren, Michele Mari e 88zeldafun

Scopriamo insieme l’espansione dell’universo di Tony Valente, Cyfandir Chronicles, grazie

alla fantasia di Naokuren. Gli autori, accompagnati da Michele Mari, ci guideranno in

un’esplorazione di questo mondo che mescola fantasy, battaglie e temi contemporanei.

Ore 16:00

Chiesa di San Giovanni

Go Nagai e Goldrake: Architetti di un Ponte tra Giappone e Italia Con Brice Cossu, Alexis Sentenac, Xavier Dorison, Alessandro Falciatore e DocManhattan Un viaggio alla scoperta del legame culturale tra Giappone e Italia attraverso gli occhi di Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison, il team creativo dietro al nuovo capitolo della leggendaria saga di Goldrake. Insieme ad Alessandro Falciatore e DocManhattan, gli autori si confronteranno su come l’opera di Go Nagai, e in particolare Goldrake, sia diventata un pilastro della cultura pop europea. Partendo dalla reinterpretazione del mito nagaiano, scopriremo come questo eroe abbia tracciato un ponte immaginario tra due culture lontane ma connesse da una passione comune per i mecha e l’animazione.



Ore 16:45

Auditorium fondazione banca del monte

Lo sguardo femminile tra manga, graphic novel e letteratura.

Moderato da Valentina Ghetti, interverranno: Lucy Appollonio (Alucyel) (Edizioni BD), Giusy Scarfone (Il Castoro Editrice) e l’autrice Viola Musaraj (Dragonslayer) Gli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale dei prodotti di intrattenimento come manga e libri protagoniste femminili e che prediligono la centralità della storia d’amore e la crescita personale. come si è creata questa nuova fetta di pubblico e come si lavora per conciliare qualità e richiesta commerciale.

Un dialogo tra lettori, autori e case editrici per raccontare una nuova realtà.

Ore 17:30

Auditorium San Romano

Lucca Project Contest, tra passato e presente

con Marco Schiavone (Edizioni BD), Panini, Marco Checchin e Vaga, vincitori delle ultime due edizoni, Giovanni Marinovich, art director Edizioni BD, Mara Famularo, nella giuria finale degli ultimi anni, Scuola Internazionale Comics e Lucca Manga School, che collaborano al progetto; Giovanni Russo e Dario Dino Guida, Lucca Crea. Modera Igor Medved.



Il concorso, dedicato agli esordi e lo scouting di giovani talenti del fumetto, compie 20 anni. Un viaggio che parte dalle origini con editori, formatori, membri della giuria, organizzatori e vincitori, fino alla mostra a Palazzo Ducale, visitabile dal 20 ottobre e per tutta la durata del estival, curata di Igor Medved. Una grande scommessa che ha dato alla luce nuovi storie favorendo la formazione professionale e sostenendo talenti grazie agli editori partner e le recenti collaborazioni che hanno intensificato l’impegno nel mettere a disposizione opportunità concrete verso la pubblicazione.

Giovedì 31 ottobre

Ore 11:30

Chiesa San Giovanni

Women in Comics: Peach Momoko, Sweeney Boo e Mirka Andolfo

con Peach Momoko, Sweeney Boo, Mirka Andolfo ed Eva Carducci

Incontro con tre fantastiche artiste che racconteranno il loro punto di vista sul mondo dei

Comics.

Ore 13:30

Sala Tobino

Lo stato del manga in Europa, editori a confronto

con gli editori di Kana, Altraverse e Planeta, e con Claudia Bovini, Marco Schiavone, Marco Marcello Lupoi, responsabile marketing di Glénat.

Appuntamento imperdibile con figure molto importanti nel mondo del fumetto dove si analizzerà lo sviluppo che sta avendo il manga in Europa.

Ore 14:30

San Romano

Ufo Robot Showcase: lavorare sui propri miti

con Brice Cossu, Alexis Sentenac, Xavier Dorison, Roberto Recchioni In questo maxi showcase, Xavier Dorison, Brice Cossu e Alexis Sentenac racconteranno con la partecipazione di Roberto Recchioni come hanno affrontato la reinterpretazione di Goldrake. A partire dalle sfide creative affrontate nel lavorare su un’icona della cultura pop, fino ad aneddoti e dettagli esclusivi sulla realizzazione del volume e su come hanno reso omaggio all’opera originale.

Ore 17:00

Sala Incontri Japan Polo Fiere

Panel Tony Valente, Naokuren, Caterina Rocchi

Unisciti a noi per un incontro speciale con Tony Valente, celebre creatore di Radiant, e di

Naokuren, disegnatore di spin-off, Cyfandir Chronicle, intervistati da Caterina Rocchi (Pane

e Manga)! Durante il panel, i due autori ci sveleranno i retroscena della creazione dell’opera con curiosità e aneddoti esclusivi. Grazie alla collaborazione con J-POP Manga ecco un’occasione unica per scoprire il mondo di Radiant attraverso gli occhi di chi l’ha creato!

Seguirà un firmacopie allo stand Lucca Manga School.

Ore 17:30

Chiesetta dell’agorà

Il decalogo degli autori di fumetto: scriviamo insieme dieci consigli per aspiranti

artisti e non con Laura Scarpa, Marco Schiavone, Marie Fabbri, Sergio Algozzino e Lelio Bonaccorso. a cura di Marco Rizzo



Entrare nel mondo del fumetto da professionisti rischia di essere una giungla invalicabile, senza i giusti consigli. Come si organizza un portfolio? Come ci si prepara per un festival?

Come si presenta un progetto a un editore e cosa bisogna cercare in un contratto? Scriviamo insieme, in diretta, un decalogo per affrontare la professione in compagnia di autori con grande esperienza di guida sul campo, come Laura Scarpa, Sergio Algozzino e Lelio Bonaccorso, oltre all’editore Marco Schiavone (che con Edizioni BD collabora da anni con LC&G sul Lucca Project Contest) e Marie Fabbri (Head of the International Rights

Market al Festival di Angoulême).



Ore 17:30

San Girolamo

L’ora più blu: l’alba del fumetto italiano

con Valentina Galluccio in arte VAGA, Federico Pace, QuasiRosso e SPAM il mandarino

psichico

La new wave generazionale di talenti del fumetto italiano: sguardi e voci che interpretano

e traducono i grandi temi della nostra società.

Venerdì 1 novembre

Ore 11:30

Auditorium San Francesco

Anastasio Live: Anteprima del Fumetto LMNPP

con Marco Anastasio, Arturo “Dr. Brain” Lauria, Andrea Rock

Il vincitore della dodicesima edizione di X-Factor, Anastasio, presenterà in fiera il suo

fumetto LMNPP in versione Bootleg, realizzato insieme al disegnatore Arturo Lauria.

Sabato 2 novembre

Ore 16:00

Auditorium San Romano

Gou Tanabe e i Miti di Lovecraft

Showcase

con Gou Tanabe

L’acclamato e pluripremiato mangaka Gou Tanabe, noto per i suoi straordinari adattamenti dei racconti di H.P. Lovecraft, presenta per la prima volta ai lettori italiani le sue opere in questo maxi showcase a Lucca Comics & Games. Con uno stile iperdettagliato che rende reali le innominabili entità dell’immaginario lovecraftiano, Tanabe ha conquistato riconoscimenti e lettori in tutto il mondo. In questo incontro racconterà il suo processo creativo, la sfida di trasporre l’universo di Lovecraft in manga e il suo amore per il genere horror.

Ore 17:30

Auditorium San Romano

Palmares: Eisner, Fauve, Yellow Kid, raccontati da chi li ha vinti

con Gary Groth, Werther Dell’Edera, Scott Snyder, Tula Lotay, Jeph Loeb, Sean Philipps,

Daniel Clowes, Skottie Young, Dustin Nguyen, Lorenzo Mattotti, Silvia Ziche, Riccardo

Corbò

Maxi incontro che riunisce i grandi nome del fumetto internazionale, dove si offre una

prospettiva unica sui premi più prestigiosi del settore, con racconti diretti dai vincitori

stessi.

Ore 18:00

Auditorium San Girolamo

Hexagone Panorama

con Georges Ramaiolì, Jean-Pierre Dionnet, Naokuren, Tony Valente, François Schuiten (da

remoto), Edmond Baudoin.

Uno sguardo corale sulla creatività francese tra generazioni e linguaggi.

Domenica 3 novembre

Ore 14:30

Sala Tobino

Over My Dead Body: un viaggio Stregato con Sweeney Boo

Showcase

con Sweeney Boo, Megi Bulla

Sweeney Boo, la talentuosa fumettista canadese, arriva a Lucca Comics & Games con uno

showcase dedicato alla sua graphic novel dark academia Over My Dead Body.

Presentato da Megi Bulla “labibliotecadidaphne”, l’incontro esplorerà i retroscena di

questo magico titolo, ambientato nel misterioso Istituto Nascosto di Stregoneria Younwity,

dove forze e creature misteriose sfiorano il mondo dei vivi. Tra disegni mozzafiato e una

trama toccante quanto avvincente, l’autrice ci guiderà tra stregoneria, amicizia e oscuri

segreti…

Ore 16:00

Sala Tobino

J-POP Manga Back to Basics

L’editore saluta il suo pubblico in un incontro aperto, alla vecchia maniera, per tracciare

insieme un bilancio di questi primi 18 anni e per rispondere a tutte, o quasi, le domande

di lettrici e lettori.