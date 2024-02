J-POP Manga & Edizioni BD a MegaCon Genova

Sabato 2 e domenica 3 marzo Edizioni BD e J-POP Manga saranno tra gli espositori di Megacon, la nuova fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop di Genova! Nella suggestiva cornice del Padiglione Blu della Fiera di Genova, presso lo stand 243-245, la casa editrice milanese partecipa alla manifestazione con diverse novità e due ospiti in firma!

A marchio J-POP Manga

farà il suo debutto in fiera il primo volume della serie che ha conquistato in Giappone Takahashi del negozio di biciclette, la storia d’amore tra una timida impiegata trentenne e un meccanico che ha tutta l’aria del cattivo ragazzo ma che, sotto sotto, nasconde un cuore grande.

- Advertisement -



Sarà inoltre disponibile il primo volume de L’orrore di Dunwich, il nuovo adattamento manga di Gou Tanabe al famoso racconto di H. P. Lovecraft, acquistabile sia singolarmente che nel box da collezione che contiene la serie completa. Non mancheranno le attese continuity Insomniacs After School 9, Skip & Loafer 5, Danmachi – Sword Oratoria 23, Il Mistero di Ron Kamonohashi 10, Mononogatari 8, Servamp 19 e Smile Down The Runway 19.

Per quanto riguarda Edizioni BD

saranno invece in stand per sketch e firmacopie l’artista Ticcy, autrice del delicato girls love Kiss it Goodbye, e Alessandro Ripane con la sua ultima folle opera Hai rubato anche tu questo disegno?, la storia (vera) di una illustrazione “rubata” online e le avventure surreali e rocambolesche del suo autore per rivendicarne la paternità e rivalersi del “furto”.

- Advertisement -

Segui il sito e i social di Edizioni BD per scoprire giorni e orari delle signing session degli autori!

Fiera di Genova – Padiglione Blu, Stand 243-254