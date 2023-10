Edoardo Costa, dopo le delusioni la rinascita: “Ecco cosa faccio oggi”

Edoardo Costa per un lungo periodo è stato uno degli attori più accreditati di fiction e soap. Affermatosi nello star system ha goduto d’ampi privilegi, poi è stato accusato d’appropriazione indebita ed è stato processato subendo una condanna. Il declino è avvenuto quando Striscia la Notizia nel 2008 ha reso noto che l’attore aveva utilizzato in modo non chiaro le somme raccolte dalla sua fondazione Ciak.

Somme che ufficialmente erano destinate ai bambini dei paesi più poveri. A quanto pare però i soldi non sono mai arrivati a destinazione e questo ha suscitato l’interesse della redazione di Striscia la Notizia. Dopo l’inchiesta giornalistica è stata avviata quella giudiziaria che ha posto Costa sotto i riflettori. Da quel momento il declino, la sua carriera si è arrestata: ecco cosa fa oggi l’ex attore e dove vive.

- Advertisement -

Edoardo Costa ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove si è raccontato: “Dove vivo oggi? Principalmente a Los Angeles, ma sono spesso a Miami e ho casa anche fuori Milano. Sono trent’anni che vivo tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove ho studiato recitazione. L’America mi ha adottato. Ma amo l’Italia (nel bene e nel male)”.

Edoardo Costa: “Ho subito un attacco mediatico feroce“

Dopo l’inchiesta di Striscia la Notizia, l’ex attore di Vivere ha rivelato d’aver subito un attacco mediatico spropositato, d’una ferocia inaudita: “Devastato. Non mi sapevo spiegare la ferocia dell’accanimento mediatico. Antonio Ricci, da genio della comunicazione, tutti i giorni ripeteva la stessa bugia. Provavo rabbia e un fortissimo desiderio di vendetta, anche perché a soffrire erano anche i miei genitori, mia sorella e miei nipoti. Oggi però Ricci lo ringrazierei.“

- Advertisement -

Costa ringrazia Ricci perchè gli ha dato l’opportunità di cambiare. L’attore oggi lavora anche nel cinema e fa anche il life coach: “Lavoro sempre tantissimo per il cinema: ho girato “The island” con Michael Jai White, dove interpreto il cattivo, sono il coprotagonista insieme a Elizabeth Hurley della commedia “Christmas in the Caribbean”. E faccio il life coach attraverso la piattaforma The-change.it, aiuto le persone a stare meglio con live sui social, workshop, meditazione.“