Edoardo Donnamaria su Antonella: “Ci siamo risentiti”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione del GFVIP. Dopo pochi giorni di permanenza nella casa hanno capito d’essere attratti l’uno dall’altra, ma il loro amore per mesi è stato caratterizzato da continue liti. Una volta finito il reality i due hanno provato a viversi lontano dalle telecamere ma qualche settimana fa si sono detti addio.

Oggi l’ex volto di Forum sui social è tornato a parlare dell’ex fidanzata e in modo maturo e consapevole, ha ammesso che gli impegni presi vanno rispettati. Insieme hanno firmato dei contratti e da persone civili possono adempiere al lavoro. Ha poi ammesso, sempre via social, d’aver risentito Antonella e non ha nessun problema a dirlo:

“Non mi vergogno a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose. Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme e che ovviamente vanno rispettati”. Sottolinea che nonostante le liti non hanno, oggi, nessun problema a stare nello stesso posto: “A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato”.

Antonella Fiordelisi: “Non è un momento facile: grazie per l’amore”

E se Edoardo è apparso sui social decisamente più diplomatico, Antonella Fiordelisi non ha nascosto di vivere un momento non facile. Tuttavia è felice d’aver ricevuto tanto amore dai suoi fans che le hanno dimostrato affetto e sostegno:

“Non è un momento facile, ma svegliarmi e sentire la vostra vicinanza mi ha fatto bene al cuore. La condivisione delle vostre esperienze ha scatenato un’ondata d’amore che ha fatto sentire me meno sola e spero anche voi. Grazie a tutti”. E’ possibile che presto i Donnalisi rivedranno i loro beniamini insieme anche se solo per motivi di lavoro.

