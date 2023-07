Elena Sofia Ricci, tutta la verità sull’addio a Suor Angela

Che Dio ci aiuti è tra le fiction maggiormente seguite. Consegue dati d’ascolti rilevanti paragonabili solo a Don Matteo, ogni stagione è stata un successo nonostante l’addio d’alcuni attori. Caposaldo della serie Elena Sofia Ricci che per più stagioni ha interpretato il ruolo di Suor Angela. Lo scorso anno ha detto addio alla fiction cedendo il testimone ad Azzurra alias Francesca Chillemi, ma i fans della serie non hanno approvato del tutto il cambio di guardia.

Elena Sofia Ricci in questi ultimi mesi di è dedicata ad altri progetti, ha voluto abbandonare l’abito da suora nonostante le abbia dato molto. In una recente intervista è tornata a spiegare come mai ha lasciato Che Dio ci aiuti e come ha maturato questa decisione difficile anche per lei. “Mai dire mai nella vita, la parola fine si leva e si mette, però certo non sarò più così presente. Lasciare personaggi amati è sempre difficile ma necessario, arriva un momento in cui c’è bisogno di cambiare, anche per il pubblico” ha dichiarato a Today.

L’attrice lascia aperto uno spiraglio. Potrebbe tornare in qualche puntata come guest star ma non sarà più così presente. Ha poi spiegato: “Ho voglia di mettermi in gioco continuamente, nella mia carriera sono una slalomista. Dal teatro al cinema, dal biopic al thriller. La cosa che mi appassiona di più è cambiare panni, ficcarmi nei panni di un’altra donna e raccontare anime diverse tra loro”.

Elena Sofia Ricci: “Sono come una famiglia”

Elena Sofia Ricci non nega d’essere molto legata al cast di Che Dio ci aiuti, sono come una famiglia. In particolare vuole molto bene a Francesca Chillemi ed è felice che sta crescendo come artista: “Vedere lei che cresce e che è così brava mi fa tanto piacere. Ci sono poi nuovi arrivi, attrici molto interessanti”.

Le nuove puntate della prossima stagione non sono state ancora scritte. E’ possibile che l’edizione numero otto andrà in onda nel 2025 e vedrà Azzurra pilastro essenziale dell’intero cast.