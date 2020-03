Elettra Lamborghini quarantena con amore: la sorpresa del fidanzato

Come il resto d’Italia anche Elettra Lamborghini è a casa in quarantena, la giovane influencer non è però sola sta infatti trascorrendo le lunghe giornata con il fidanzato Afrojack con cui dovrebbe sposarsi il prossimo autunno. Elettra ha infatti reso noto lo scorso Dicembre che si sarebbe sposata a Settembre ma vista la situazione non è possibile, almeno per il momento, fare progetti a lungo termine.

Intanto Elettra e Afrojack sono in quarantena insieme, si divertono e passano il tempo tra una diretta Instagram, un balletto, e tanti scatti il tutto mostrando quanto si amano. In particolare in queste ore Afrojack ha ritenuto opportuno fare una bellissima sorpresa alla sua fidanzata, le ha inviato un enorme mazzo di rose rosse e un gigante orso sempre di rose: un gesto davvero romantico che ha emozionato l’influencer ma anche i suoi followers con cui Elettra ha condiviso lo speciale momento.

Il gesto romantico di Afrojack è stato molto apprezzato, una sorpresa a cui non sono mancate la dolcezza di una bellissima torta per festeggiare l’anniversario e un biglietto con scritto “I love you”.

Elettra Lamborghini una quarantena molto vivace

Elettra Lamborghini si gode il fidanzato ma anche il momento di relax anche se la quarantena nella sua casa è decisamente vivace. La cantante si diletta tra maschere di bellezza, esercizio fisico, ma anche scatti divertenti e curiosi il tutto ovviamente condiviso sui social nel pieno rispetto delle regole indicate dal web per confermarsi una brava influencer.