Verissimo, Elettra Lamborghini: “A Sanremo ho pianto”

Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo Elettra Lamborghini ha portato la sua gioia e il suo entusiasmo per la vita, si è lasciata intervistare mostrandosi vera e trasparente: ha parlato della sua vita privata ma anche di quella professionale in cui crede molto.

Elettra non ha brillato nella classifica di Sanremo 2020 ma il suo brano Musica (e il resto scompare) sta ottenendo un successo inaspettato: à tra quelli più passati dalle radio e scaricate dalle piattaforme musicali e ovviamente la vip è molto contenta d’essere stata compresa musicalmente da quel pubblico, che è numeroso, che la sostiene da sempre.

A Silvia Toffanin Elettra ha rivelato di voler diventare mamma, desidera anche adottare una bambina, ma questo non prima di vincere un Grammy: “Prima di un figlio vorrei un Grammy. Mi piace sognare, ma sarei così attaccata a mio figlio che farei fatica a lasciarlo. Vorrei adottare una bambina. E’ il mio sogno.”

Elettra Lamborghini: “Su di me scrivono tante cose sbagliate”

Elettra Lamborghini ha poi raccontato la sua esperienza sul palco di Sanremo dove sa di non aver fatto una bella figura: “A Sanremo ho pianto: mi sono rivista dopo la prima esibizione, la mattina dopo, avevo anche il ciclo e gli ormoni in subbuglio, e mi sono messa a piangere. Per fortuna con me c’era il mio fidanzato e dopo due minuti già me la ridevo. “

L’egocentrica cantate ha poi parlato del suo imminente matrimonio che dovrebbe celebrarsi a Settembre con Afrojack, è entusiasta del progetto anche se il padre ha recentemente dichiarato che preferirebbe che la figlia aspettasse per sposarsi e si dedicasse alla sua carriera di cantante.