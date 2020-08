Eliana Michelazzo positiva al Covid: corsa in ospedale

Eliana Michelazzo ex agente di Pamela Prati e coinvolta lo scorso anno nel finto matrimonio della showgirl con un inesistente Mark Caltagirone ha dichiarato nei giorni scorsi d’essere positiva al Covid-19. Anche lei di ritorno dalla Sardegna dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza ha fatto il tampone ed è risultata positiva al virus.

L’avventura di Pamela si è complicata ieri quando la giovane ha documentato la sua corsa in ospedale. La Michelazzo ha riferito in una storia su Instagram cosa le stava succedendo, che le erano comparsi alcuni sintomi che l’hanno fatta preoccupare tanto da richiedere l’intervento dei medici del Pronto Soccorso. “Ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento). Pensavo di star meglio ma questo virus cambia ogni giorno. State sereni, sto aspettando risposte”.

Sotto osservazione per alcune ore al Policlinico Gemelli Eliana è stata rassicurata, le sue condizioni sono buone e per niente gravi per questo lo staff dell’ospedale ha deciso di dimetterla e di curarsi a casa rispettando tutte le regole relative al Covid, in primis la quarantena.

Eliana Michelazzo: “Rientro a casa, ho avuto tanta paura”

Dopo aver documentato il ricovero con una cronaca dettagliata Eliana ha anche comunicato ai followers le sue dimissioni. In un’altra storia pubblicata sui social la giovane ha fatto sapere di stare bene, d’aver avuto solo tanta paura: “

“Sono appena rientrata a casa. Non vi nego che stamattina mi sono presa un bello spavento. I risultati degli accertamenti effettuati stamattina al Gemelli sono buoni. Nulla di cui preoccuparsi. Per fortuna rientra tutto nella prassi del Covid-19. Devo stare a riposo, rispettare la quarantena, in serenità. Nel caso questi sintomi dovessero ripresentarsi posso richiamare il Gemelli, che provvederà alla mia salute.”