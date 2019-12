Twitter è un social network utilizzato per inviare messaggi brevi e concisi, per “cinguettare”. Tra gli adolescenti, però, non è molto in voga: c’è stato un boom di iscrizioni agli albori della sua apertura, mentre attualmente moltissimi account sono inattivi (e Twitter provvederà a cancellarli).

Se avete intenzione di eliminare l’account Twitter, bisogna rifletterci bene. La procedura di disattivazione non è reversibile. Tuttavia, il social network consente 30 giorni per ripensarci, al termine dei quali non sarà più possibile recuperare le proprie informazioni.

Come nascondere solo i Tweet senza disattivare l’account

Se si ha intenzione di cancellare solo i propri Tweet, bisogna quindi tenere in considerazione l’opzione di nasconderli senza chiudere l’account Twitter. Basterà cliccare su “impostazioni e privacy” poi su “privacy e sicurezza” e infine “proteggi” alla voce “proteggi i tuoi tweet”.

Eliminare l’account Twitter da Pc o Mac

Il primo step è accedere a Twitter tramite le proprie credenziali;

Successivamente, andare sulla barra situata a destra e cliccare sul pulsante con i tre puntini in un cerchio;

Cliccare a questo punto “impostazioni e privacy”;

Trovare la voce “disattiva il tuo account” e cliccarci, poi su “disattivazione”.

Prima di disattivare l’account in modo definitivo, si può decidere di salvare i propri dati cliccando sulla voce “i tuoi dati di Twitter” presente nelle impostazioni.

Disattivare l’account Twitter da app

Aprire l’app di Twitter, quindi fare il log-in con username e password;

Cliccare sull’icona dell’account in alto a sinistra;

Toccare la voce “impostazioni e privacy”;

Cliccare “Account” e poi scorrere fino in fondo per trovare la voce “disattiva il tuo account” e quindi “disattiva”.







Come salvare i dati del profilo twitter

Anche in questo caso, alla voce “impostazioni e privacy” alla voce “account” si può selezionare “i tuoi dati di Twitter” per salvare i dati.

Come riattivare l’account Twitter

Se hai disattivato il tuo profilo ma ti sei pentito puoi riattivarlo, sempre che non siano ancora trascorsi 30 giorni.