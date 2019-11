Twitter si prepara alla cancellazione degli account, come evitarlo

Twitter si sta preparando alla cancellazione degli account inattivi presenti sulla piattaforma. Se anche voi possedete un account inattivo da più di 6 mesi ma desiderate continuare ad utilizzarlo, vi converrà fare il log-in sul social network entro l’11 dicembre. È infatti questa la data di “scadenza” degli account inattivi, dopodiché essi verranno cancellati definitivamente.

Ecco perchè Twitter cancella gli account

Ma cosa ha spinto a mettere in atto questa crociata contro gli account inattivi? La risposta è semplice: si mira a ridurre la presenza degli account fake e gli account fantasma, cioè creati e mai usati. Inoltre, si vogliono cancellare gli account che non hanno preso visione della nuova privacy policy. Lo scopo è quello di presentare alla platea di utenti informazioni più accurate e credibili.

Con la cancellazione degli account inattivi, Twitter rimuoverà anche i profili dei defunti, poiché, al momento, non è possibile creare un account commemorativo come avviene, invece, su Facebook. Il team del social network ha dichiarato di essere al lavoro per ovviare alla problematica.

L’avviso via mail

Tuttavia, l’azione è stata preannunciata tramite mail. Molti utenti hanno ricevuto un avviso mediante posta elettronica, con un ”invito” ad accedere all’account onde evitarne la cancellazione.

“Come parte del nostro impegno, stiamo lavorando per ripulire gli account inattivi per presentare informazioni più accurate e credibili di cui le persone possano fidarsi su Twitter. Parte di questo sforzo è incoraggiare le persone ad accedere attivamente e utilizzare Twitter quando registrano un account, come indicato nella nostra politica sugli account inattivi. Abbiamo iniziato ad informare molti utenti che non hanno effettuato l’accesso a Twitter per oltre sei mesi per informarli che i loro account potrebbero essere rimossi in modo permanente a causa di una prolungata inattività”.

