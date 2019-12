Facebook è un social molto utilizzato, ed attualmente è quasi impossibile conoscere persone che non hanno un profilo su questa piattaforma. È altrettanto probabile, però, che si scelga di eliminare o disattivare l’account facebook per diverse motivazioni. Ad esempio, gli account dei giovanissimi sono sempre meno utilizzati perché preferiscono utilizzare Instagram o TikTok.

Qualora si scegliesse di abbandonare Facebook, si può optare per la disattivazione o l’eliminazione dell’account, quindi in modo provvisorio oppure definitivo. Nel primo caso, Facebook conserverà i dati dell’utente, e basterà poco per recuperare il profilo; quando si parla invece di eliminazione si considera un processo definitivo e di conseguenza l’impossibilità di riattivare l’account.

I passaggi per disattivare l’account facebook

Cliccare sulla freccetta situata nell’angolo in alto a destra;

Selezionare “impostazioni”;

Cliccare su “Le tue informazioni su Facebook”;

A questo punto cliccare “Proprietà e controllo dell’account”;

Cliccare su “disattiva il tuo account” e inserire la password per confermare.

La disattivazione dell’account non comporta la disattivazione su messanger. Inoltre, per riattivarlo, basterà effettuare nuovamente l’accesso sul social oppure il log-in su altri siti o app tramite Facebook.

Eliminare definitivamente l’account Facebook

Per eliminare in modo definitivo l’account di Facebook è necessario recarsi nell’apposita pagina di eliminazione account, cliccare su “elimina account” e quindi digitare la password collegata al profilo ed il captcha. Ora non resta che cliccare su ok, e si avvierà il processo di eliminazione definitiva.

Prima di eliminare l’account, bisognerà controllare le app di terze parti alle quali è stato fatto accesso mediante Facebook e modificare le modalità di log-in. Potete controllare le applicazioni che accedono al vostro account Facebook andando su Impostazioni – App e siti web.

Atrimenti, sarà impossibile accedervi dopo l’eliminazione del profilo Facebook. In più, è consigliabile fare un back up dei propri dati per non pentirsene successivamente.

Quanti giorni servono per eliminare definitivamente l’account Facebook?

Per eliminare definitivamente il profilo Facebook dovranno trascorrere 30 giorni dalla cancellazione. Dopo i 30 giorni, l’ account e le informazioni saranno eliminate per sempre e non si potranno più recuperare.

Potrebbero servire 90 giorni per la cancellazione di tutti i contenuti pubblicati. Nessuno potrá più visualizzare i contenuti del tuo profilo.

Come fare il backup dei vostri dati

Andate su Facebook su Impostazioni – Le tue informazioni su Facebook – Scarica le tue informazioni. Potete scaricare tutte le attività oppure scegliere se scaricare solo foto, video, poste tante altre voci nell’elenco. Infine cliccate su Crea file e attendete.