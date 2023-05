Elisa D’Ospina prova costume post parto: i commenti allo scatto

Nota modella curvy, Elisa D’Ospina ha pubblicato il suo primo scatto post parto in costume. Nota per le sue battaglie contro chi critiche le forme abbondanti, Elisa si è conquistata un posto in tv e come top model over grazie alla sua bellezza giunonica di cui non ha mai fatto mistero. Elisa è diventata mamma di Niccolò solo da qualche settimana e insieme al compagno, Stefano Macchi ex di Anna Pettinelli, ha trascorso alcuni giorni al mare.

Sul suo account Instagram Elisa ha pubblicato uno scatto dove indossa un costume blu elettrico con tagli sulla pancia. Un immagine che mostra qualche imperfezione della modella legata anche ai 9 mesi di gestazione: “Siamo donne, non taglie”, questo l’incipit della didascalia che accompagna lo scatto e che ha come fine quello di mettere in evidenza il diritto delle donne di sentirsi imperfette, un riconoscimento che spesso si trasforma in condanne e critiche:

“Ci sono donne che si sentono ‘in colpa’ per non essere perfette. Ne ho sentite a migliaia di storie in questi anni e ognuna di loro mi ha colpita per qualcosa. Ho incontrato e ascoltato donne bellissime che si sentivano inadatte, insicure e alle volte brutte.” Ha aggiunto la modella curvy sperando d’invitare gli utenti alla riflessione. Spesso sui social si critica e si offende a causa di qualche forma sinuosa.

Elisa D’Ospina Instagram

Elisa D’Ospina: “Rivendico il diritto d’essere imperfette“

La nota modella curvy e volto tv non si nasconde dietro qualche chilo in più legato alla gravidanza. Si mostra imperfetta e rivendica il diritto di ogni donna di sentirsi speciale nonostante la mancanza di un corpo perfetto:

“Negli anni ho capito che non ci si sente in diritto di essere imperfette e vorrei invece che ci fosse un grido unanime dopo tutti questi anni dove ognuno si senta speciale senza più assecondare complessi, insicurezze e debolezze”. Elisa ha poi aggiunto: “La perfezione non esiste ecco perché voglio avere il diritto di pensare solo a mio figlio e alla salute ma non all’estetica. Ho un uomo accanto che non ha smesso mai un giorno di dirmi che sono bellissima anche quando ero giù, quando ero sfatta. L’amore ci rende bellissime”.