Elisabetta Canalis: “La gravidanza? Non mi è piaciuta!”

Ospite del nuovo podcast Mamma Dilettante, condotto da Diletta Leotta, Elisabetta Canalis ha parlato del suo ruolo di mamma. La figlia Skyler Eva, dalla relazione con Brian Perri, è molto legata ad entrambi i genitori, ma ha un rapporto speciale con l’ex velina. Quando sono lontane si mancano terribilmente e la Canalis non vede l’ora di tornare a casa a riabbracciarla.

Oggi Eli lavora tra l’Italia e gli Stati Uniti, è testimonial di molti brand ed è molto attiva sui social dove lavora come influencer. Ufficialmente vive oltre oceano perciò quando è in Italia si allontana da casa e dalla figlia. La Canalis ha rivelato di non aver vissuto una gravidanza felice. Non l’è piaciuto essere incinta, le sembrava d’avere un alieno nella pancia:

“Non mi è piaciuta, se devo dire la verità. Ha poi aggiunto: “Quando la sentivo nella pancia ero spaventatissima, sembrava un alieno”. L’ex velina ha poi confessato che vedere il suo corpo cambiare è stata particolarmente dura: “Vedi il tuo corpo cambiare tanto. Secondo me è stata particolarmente dura proprio perché faccio questo lavoro. Il periodo è stato difficile da superare, ma non impossibile.”

Parole che la giornalista di Dazn ha ascoltato con attenzione visto che è prossima al parto e anche lei lavora spesso con la sua immagine. Anche per Diletta tornare in forma sarà facile, visto che ufficialmente dovrebbe tornare in campo a fine Agosto alla ripresa del campionato. Eli ha aggiunto che non si sente una madre perfetta, ma alla fine ha capito che i figli vanno cresciuti secondo le proprie regole.

Elisabetta Canalis dopo Brian ha un nuovo amore?

Nei mesi scorsi Elisabetta Canalis ha confermato la fine del suo matrimonio con Brian Perri. Per lui l’ex velina ha scelto di lasciare l’Italia e andare a vivere negli Stati Uniti ma la relazione oggi è arrivata al capolinea. Single da poco il nome dell’ex velina è stato associato a vari flirt, ma solo una appare attendibile.

Secondo alcuni rumors Elisabetta avrebbe una relazione con il maestro di kickboxing Georgian Cimpeanu. Per ora non ci sono conferme ufficiale ma la fonte appare più che attendibile.