Elisabetta Gregoraci: “Briatore? Stiamo insieme tutte le sere”

Ospite del salotto di Verissimo Elisabetta Gregoraci ha parlato della sua vita privata, dei progetti professionali e del rapporto che ha oggi con Flavio Briatore. I due hanno avuto un figlio, Nathan Falco, e la loro è stata una separazione composta e civile, anche se all’inizio non sono mancate le divergenze.

Ora vivono entrambi a Montecarlo, a pochi isolati di distanza e Nathan può trascorrere del tempo sia con la mamma che con il padre. La Gregoraci ha ammesso d’essere ancora molto legata all’imprenditore, gli vuole molto bene e fa parte della sua vita quotidiana: “Io e Briatore siamo sempre stati bene, non abbiamo mai staccato il cordone. A parte oggi che mi ha fatto arrabbiare, con Flavio abbiamo questo rapporto che dura e sono un’ex moglie inusuale. Io ho sempre odiato i dispetti, i litigi non ci sono mai stati“.

Quello che è importante è che Nathan sia sereno, è cresciuto senza assistere a drammi fra i suoi genitori che seppur ex sono riusciti a tutelare l’affetto esistente: “La serenità di Nathan è quello che siamo riusciti a costruire dopo la separazione, perché è un bambino sereno, che non ha mai visto dinamiche particolari. Viviamo a 500m di distanza a Montecarlo, siamo sempre a cena insieme, con Nathan anche. “

Elisabetta Gregoraci: “Riesco a vivere la mia vita privata“

Nonostante un rapporto continuo e quotidiano con l’ex marito Briatore, Elisabetta conferma che riesce a vivere la sua vita sentimentale. Oggi ha trovato un suo equilibrio ed è molto appagata:

“Comunque siamo separati, riesco a vivere una vita privata, cerco di tenerla riservata per me, per Nathan e per lui ( si riferisce a Briatore) e devo cercare di tenere tanti equilibri messi insieme, non è sempre facile provo a fare del mio meglio, sono felice e sto bene”.